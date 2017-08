Za dobre dosežke v plezanju morate imeti svojo moč konstantno na vrhuncu. Le tako lahko plezate močneje, dlje in pogosteje. Strateško prehranjevanje optimizira energijo in moč ter minimalizira regeneracijo. Izkušena ameriška plezalka in prehranska strokovnjakinja Julia Delves je razvila Trailside Method, štiritedenski program strateškega prehranjevanja za aktivni življenjski slog, ki lahko pomaga plezalcem in drugim športnikom na prostem, da z boljšim prehranjevanjem dosežejo večjo stopnjo zmogljivosti.

Uravnoteženi obroki

Prehranjevanje z uravnoteženimi obroki in prigrizki bodo stabilizirali vašo energijo, zadostili vašemu apetitu in preprečili izčrpanost že sredi dneva. Uravnotežen obrok vsebuje ogljikove hidrate (OH), beljakovine in maščobe. OH so najpomembnejši dobavitelj energije – energija, ki vžge naš motor. V prebavnem traktu razpadejo v glukozo, ki preide v krvni obtok in poganja celično dejavnost. Hitrost absorbiranja glukoze je odvisna od vrste OH. Tako enostavne kot sestavljene OH je mogoče dobiti v predelani in nepredelani obliki. Najboljši so nepredelani: najlažji način, da ugotovite njihovo delovanje, je, da jih pojeste v njihovi naravni obliki, kot jo je namenila mati narava.

Preprosti OH so najhitrejši vir energije in najpreprostejši za prebavo. Po zaužitju vam bo sladkor v krvi hitro poskočil in tudi hitro padel. Najpogostejši predelani preprosti OH so med, drevesno sadje in jagodičje, nepredelani OH pa so trsni sladkor in koruzni sirup z visoko vsebnostjo fruktoze. Sestavljeni OH vsebujejo strukture, ki so pogosto v obliki vlaken in se dlje presnavljajo, glukoza v krvi narašča počasi in tudi počasi upada. Med nepredelane sestavljene OH sodi večina zelenjave, stročnice, oreški in semena, med predelane kruh, testenine in pecivo.

Zgradba beljakovin je kot veriga aminokislin, ki jo prebava razkleni in uporabi za različne namene. Glavna naloga beljakovin pri plezanju je pomoč pri regeneraciji mišičnega tkiva. Če so OH bencin za avto, so beljakovine rezervni deli. Živalske beljakovine, kot so meso, perutnina, jajca in sir, so najboljši rezervni deli. Zadostno moč za obnovo mišic lahko zagotovijo tudi zelenjavne beljakovine (stročnice, zrna, oreščki, semena), a jih je treba zaužiti skupaj v raznolikih obrokih. Glavna naloga maščob je upočasnitev prebave oziroma nadzor nad porabo OH. Če so OH gorivo in beljakovine rezervni deli, so maščobe zavora. Med dobrimi maščobami so avokado, oreški, olive, kokos in maslo.