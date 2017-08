Ratatuj na preprost način

Potrebujemo 6 velikih zrelih paradižnikov, 4 bučke, 1 veliko rdečo papriko, 2 manjša jajčevca, 1 veliko čebulo, 5 strokov česna, 4 žlice ekstra deviškega oljčnega olja, 1 žlico paradižnikove mezge, morsko sol, lovorov list, ščepec zmletega čilija, nekaj vejic bazilike in ščepec majarona ali timijana.

Jajčevca narežemo na slab centimeter debele kolobarje, te položimo v cedilo, izdatno posolimo in pustimo stati približno pol ure. Papriko očistimo in narežemo na trakove. Bučke operemo in narežemo kakor jajčevca. Paradižnike narežemo na tanjše krhlje. Rezine jajčevcev dobro oplaknemo in posušimo. Česen olupimo in sesekljamo, čebulo olupimo in narežemo na lističe. Damo jo v hladno ponev na olivno olje in pristavimo ter počasi pražimo tri minute, nato dodamo še česen in pražimo še dve minuti. Primešamo paradižnikovo mezgo in žlico vode, nato dodamo lovorov list in narezana jajčevca, posodo pokrijemo, vsebino pa počasi dušimo 20 minut in pri tem pazimo, da se ne prismodi. Dodamo preostalo zelenjavo, začinimo s soljo in ščepcem čilija ali popra ter pokrito počasi dušimo dobre pol ure, da se zelenjava zmehča, a vseeno obdrži svojo obliko, nato jed odstavimo. Z ostrim nožem na trakove narežemo liste bazilike in z njimi posujemo jed. Ratatuj oziroma zelenjavni ragu postrežemo vroč ali hladen, denimo s pečeno polento ali rižem, z omleto ali v slanih palačinkah, dober je kot priloga k mesu, še posebno k jedem z žara.

Obstajata dva glavna načina priprave. Po preprostejšem vso zelenjavo dušimo hkrati, v enem loncu, kakor svetuje današnji recept, po izvirnem in zapletenejšem pa tanke rezine bučk in jajčevcev popečemo posebej, iz čebule, česna, dela paradižnika ali paradižnikove mezge in paprike pa ločeno naredimo omako. Slednjo nadevamo v visok pekač in nanjo v čim bolj slikovitem vzorcu izmenično naložimo rezine paradižnikov, bučk in jajčevcev, da nastane pisana jed kakor na fotografiji, vse skupaj pa za nekaj časa postavimo v pečico. Pred tem lahko jed celo nekoliko posujemo s sirom in jo gratiniramo, a bo takšna jed kaloričnejša, navsezadnje pa tudi okusnejša.