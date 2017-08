Vratar Maribora Jasmin Handanović je bil po oceni Bojana Prašnikarja, Saša Udoviča, Mladena Dabanoviča in športne redakcije Dnevnika soglasno izbran za najboljšega posameznika 5. kroga v prvi slovenski ligi. Žirijo je prepričal z uspešnimi obrambami na derbiju proti Domžalam, ki se je v Ljudskem vrtu končal z remijem brez zadetkov.

Jasmin Handanović bo pozimi slavil že 40. rojstni dan, a je še vedno nepogrešljiv član državnih prvakov. Prašnikar meni, da je dober kot vino, saj njegova forma nima opaznejših nihanj. Ljubljančan, ki je igral v vseh selekcijah Olimpije, ima vratarske gene v krvi, saj njegov bratranec in nekdanji reprezentant Samir že vrsto let brani za milanski Inter. Jasmin je bil dolgo v Samirjevi senci, a si je z vztrajnim delom priboril spoštovanje navijačev. V tej sezoni je eden ključnih mariborskih nogometašev pri številnih minimalnih zmagah, nazadnje pa je proti Domžalam vpisal pet obramb. Handanović je na slovenskih igriščih nastopal še za Triglav, Zagorje, Svobodo in Koper, v tujini pa je branil barve Mantove in Empolija. Njegove parade v zadnjem krogu kvalifikacij za ligo prvakov proti Hapoelu bi Mariboru lahko znova odprle vrata raja.

V tokratnem izboru najboljših igralcev so se med udarno peterico uvrstili kar trije igralci Olimpije, ki so se razigrali proti Rudarju in s štirimi goli do vrha napolnili velenjsko mrežo. Čeprav ni dosegel gola, je najbolj izstopal ganski napadalec Issah Abass, ki pri osemnajstih letih postaja eden najbolj vročih nogometašev lige. Abass je z novimi petimi točkami povečal prednost v skupnem seštevku glasovanja. Goriški vezist Rok Grudina se je uvrstil na tretje mesto, potem ko je v zadnji minuti odločil o zmagovalcu na tekmi proti Aluminiju. Do točk sta se dokopala še ljubljanska vezista Nik Kapun in Stefan Savić, ki sta z mladostno vihravostjo poživila igro Olimpije. Ljubljančani so se po petih tekmah točkovno izenačili z Mariborom, prvi derbi sezone pa bo na sporedu zadnjo avgustovsko nedeljo v Stožicah.