V petem krogu prve nogometne lige je bila najbolj razigrana Olimpija, ki je s 4:0 ugnala velenjski klub Rudar, najbolj evropsko pa so odigrali Maribor in Domžale. Navijači v Ljudskem vrtu so videli živahen obračun, na katerem so manjkali le zadetki.

Bližje golu so bili Domžalčani, a je imel Maribor v vratih nepremagljivega Jasmina Handanovića, ki smo ga izbrali za najboljšega vratarja kroga. V obrambi sta na štoperskih položajih izstopala Miha Blažič iz Domžal in Jernej Gvardjančič iz Triglava, medtem ko sta se bočna branilca Erik Gliha (Ankaran) in Miha Gregorič (Gorica) uspešno vključevala v napadalne akcije. Na sredini igrišča sta največ fantazije pokazala Nik Kapun in Stefan Savić (oba Olimpija), ki sta se prav tako vpisala med strelce. Rok Grudina je poskrbel za prvo goriško zmago v sezoni, potem ko je zadel po podaji iz kota, Amedej Vetrih pa je v domžalskem dresu povezoval sredino igrišča na derbiju v Mariboru.

Napadalec Olimpije Issah Abass je bil nerešljiva uganka za igralce Rudarja, saj je vselej vnašal zmedo v velenjsko obrambo. Nad ganskim nogometašem je bil storjen tudi prekršek za enajstmetrovko, po kateri si je Olimpija odprla pot do zmage. Rok Kidrič je za Ankaran proti Krškemu dosegel izenačujoči gol za 1:1, tekma pa se je končala z delitvijo točk (2:2).