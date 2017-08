Kaj je rekel predsednik države

Na slovesnosti ob odkritju spomenika vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanih žrtev na območju Republike Slovenije je imel predsednik države nagovor z naslovom Ljubezen, ne sovraštvo. Časopisi so poročali: »Borut Pahor: To je spomenik ljubezni.« In marsikdo se je posmehoval, marsikdo zmajal z glavo. Nisem bila izjema. Šele po jasno zastavljenem mi vprašanju, kdo naj bi to zares rekel, sem poiskala relevanten odgovor na spletni strani Urada predsednika RS. Državljani lahko preverimo predsednikove izjave, govori so dostopni v zapisani obliki in kot video.