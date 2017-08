Pred desetimi meseci je na Obali odmevala akcija kriminalistov v zadevi Kobra, ko so lovili znane primorske preprodajalce drog in orožja, v glavnem albanskih korenin. V istem času so podobne racije potekale tudi v Ljubljani. Več kot dvajset preprodajalcev drog so takrat polovili in po desetih mesecih se začenja še sodni postopek, ki je razdeljen na dva dela.

Prodajal zapornikom na Dobu Prejšnji teden je potekal predobravnavni narok za tri obtožene, ta teden se obeta še maratonski petkov narok za 13 obtoženih. A to se utegne spremeniti, saj se je močno zapletlo že na prvem naroku, ko je eden od glavnih obtoženih Rafet Uka po desetih mesecih zanj psihično sila zahtevnih dni v priporu želel priznati krivdo. Sporazum med tožilstvom (zastopa ga tožilka Marjeta Peraj Vlaj) in obrambo (Ukov zagovornik je Milan Krstić) je sodnica Alja Kratovac zavrnila, kar pomeni, da se je iz primera avtomatično morala izločiti. Mimogrede, spis v tej zadevi je tako obsežen, da so ga v sodno dvorano v šestih velikih škatlah morali pripeljati z dvema transportnima vozičkoma. Uka naj bi v več primerih drogo preprodajal na ulici (šlo je za manjše količine), enkrat tudi pred zapori na Dobu za potrebe zapornikov. Tožilstvo se ni natančno opredelilo, za katero drogo je šlo, v obtožnici so zapisali, da je šlo »najverjetneje za kokain«. Že ta zapis, ki je končal tudi v sporazumu o priznanju krivde, je močno zmotil sodnico Kratovčevo. Uka je na sodišče prišel vidno prizadet, tudi odvetnik Krstić je dejal, da pripor izjemno slabo prenaša, da je bil večkrat hospitaliziran, da ima hude duševne težave. Tudi zato si je Uka silno želel priznanja in s tem milejše kazni. Krstić se je s tožilko dogovoril za leto in deset mesecev zaporne kazni ter še tri tisočake stranske denarne kazni. Že ko je sodnica Alja Kratovec tožilko pozvala, naj obrazloži, kako je prišlo do sporazuma, se je zdelo, da nekaj ne bo šlo po pričakovanjih. »Odvetnik je to predlagal, mi smo se strinjali, bil je o vsem poučen in s sankcijo se je strinjal,« je bila kratka tožilka Peraj-Vlajeva. »Obtoženi svoj del krivde priznava in je pripravljen v nadaljevanju postopka tudi pričati. Seveda pa njegovo priznanje ne prejudicira krivde soobtoženih v tej in v sorodni zadevi,« je pripomnil odvetnik Krstić. In Uka? »To, ja. Kar je odvetnik rekel.«