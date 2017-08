Janez Rakar: Zaradi pomanjkanja kadra ne vemo, ali bi nadzornike pošiljali v pomoč občinskim redarjem ali v visokogorje

Včasu, ko naš edini nacionalni park zaradi množičnega obiska poka po šivih, novi vršilec dolžnosti direktorja Triglavskega narodnega parka (TNP) Janez Rakar obiskuje župane parkovnih občin in pripravlja teren za svoje šestmesečno delovanje. Pri tem dosedanji vodja urada za družbene dejavnosti na kranjski občini, ki ob kandidaturi zaradi skromnih izkušenj s področja varovanja okolja in nedorečenih odgovorov glede prihodnjega delovanja zavoda ni navdušil sveta zavoda (ta je podprl njegovo protikandidatko), računa, da bo s svojim delom prepričljivejši. »Ker mi je to po 14 letih dela na mestni občini Kranj izziv. Ker imam rad naravo in gore in ker uživam tudi v miru, ki ga oziroma bi ga moral ponujati TNP,« Rakar odgovarja, zakaj je kandidiral za direktorja zavoda TNP in zakaj izkaznica stranke DeSUS, ki ji pripada tudi resorna ministrica Irena Majcen, vsaj med osebnimi razlogi za kandidaturo ni igrala vloge. Kako pomembna je bila za odločitev Majcnove in vlade, pa ne želi ugibati. »Imenovala me je vlada na predlog ministrice, kako natančno je tekel postopek, pa ne vem in se s tem niti ne obremenjujem,« je povedal.