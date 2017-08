V ponedeljek popoldne je bil za nekaj časa ustavljen promet na avtocesti pri Uncu, ne zaradi prometne nesreče, pač pa zaradi uničenja razstreliva, ki so ga našli na tamkajšnjem gradbišču.

Tega dne nekaj po 14. uri so operativno-komunikacijski center PU Ljubljana obvestili, da so na gradbišču avtocesti pri Uncu našli vrečo s snovjo, za katero so predvidevali, da je starejše gospodarsko razstrelivo. Po prvih zbranih obvestilih so policisti ugotovili, da so našli zavoj, velik 40 krat 10 centimetrov, napolnjen do tretjine. Poleg njega so bili vidni ostanki drugih dveh podobnih zavojev, ki so se poškodovali pri izkopavanju z delovnim strojem. Na kraj dogajanja so napotili pirotehnike postojnskega regijskega centra za obveščanje, ki so skupno odkrili šest zavojev oziroma približno dva kilograma gospodarskega streliva vizevit in amunal. Predvidevajo, da so eksploziv uporabljali pri gradnji avtoceste v letih od 1970 do 1972, vendar ga iz neznanega razloga niso porabili oziroma odstranili.

Posredovali so bombni tehniki policije, ki so na podlagi ocene tveganja odločili, da bodo razstrelivo uničili na kraju samem. Policisti in delavci drugih pristojnih služb, gasilci in delavci Darsa, so zavarovali širše območje okoli kraja najdbe, prav tako so zaprli promet na regionalni cesti in avtocesti. Za primer, da bi šlo kaj narobe, je bilo pripravljeno tudi reševalno vozilo. A na srečo je šlo vse gladko. Ob 20.10 so bombni tehniki razstrelivo uničili; detonacija je potekala brez posebnosti, nihče ni bil poškodovan. Promet so malo pred pol deveto ponovno sprostili, delo na gradbišču pa se je danes že nadaljevalo. mfr