Triinpetdesetletnik naj bi ga pri tem še obrcal. Mlajši mu ni ostal dolžan, pograbil je nož in mu ga zapičil v nogo. Oba so oskrbeli v novomeški bolnišnici, starejšega so tudi zadržali na opazovanju. Enemu so napisali plačilni nalog, drugega pa kazensko ovadili.

Isti dan, le zjutraj, so policisti dobili več klicev o 31-letnem razgrajaču iz okolice Novega mesta. Zapletel se je tudi v pretep in dobil je plačilni nalog. A pozneje je še vedno razgrajal in grozil, ko se je vidno pijan zaradi tega še enkrat srečal s policisti, pa se jim je še upiral. Uporabili so prisilna sredstva in ga odpeljali na hladno. Do streznitve.