V delegaciji ameriškega senata, ki se mudi na obisku v Sloveniji, so Roy Blunt, John Cornyn, William Thad Cochran, Susan Collins, Thom Tillis in Thomas Bryant Cotton. Vsi so republikanci.

Kot so sporočili iz urada predsednika republike, so Pahor in ameriški senatorji v pogovoru poudarili privrženost tesnemu sodelovanju med državama in v okviru Nata. Senatorje je zanimalo predsednikovo stališče o razmerah na Zahodnem Balkanu, njegovi pogledi na rusko geopolitiko, prihodnost evropske obrambne politike in problematiko migracij. Obe strani sta pogovor ocenili kot zelo koristen in v prid poglobitvi medsebojnega zaupanja in sodelovanja, tako pri dvostranskih kot pri multilateralnih vprašanjih, so v predsedniški palači zapisali v sporočilu za javnost.

Pahor je senatorje še prosil, naj svojemu kolegu Johnu McCainu prenesejo njegove pozdrave in najboljše želje za čimprejšnje okrevanje. 80-letni McCain, ki ima tumor na možganih, je bil aprila na obisku v Sloveniji.

Delegacijo ameriškega senata je na Brdu pri Kranju sprejel tudi zunanji minister Karl Erjavec.