»Sistem za nagrajevanje se aktivira veliko močneje z visokimi cenami in na ta način očitno tudi izkušnja okušanja,« je pojasnil Bernd Weber z univerze v Bonnu, ki je raziskavo izvedla skupaj s francosko poslovno šolo Insead.

»Zdaj se poraja zanimivo vprašanje, ali je mogoče sistem za nagrajevanje naučiti tako, da bo manj dovzeten za takšne učinke 'placebo marketinga',« je dodal nemški raziskovalec.

V raziskavi je sodelovalo 15 moških in 15 žensk, ki so vino okušali v aparatu za magnetno resonanco. Znanstveniki so jim povedali, koliko stane vsako vino, preden so ga popili po cevki. Nato so vsak vzorec ocenili na devetstopenjski lestvici.

V vseh primerih je šlo za enako vino, le cene za steklenico so bile različne - tri, šest in 18 evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.