Če ste radovedni, kaj je tisto, kar oblikovalce najbolj zmoti, ko prvič vstopijo v dom, vam predstavljamo njihova kritična opažanja. Ne očitajte si, če v njih prepoznate prav svoje stanovanje. Napake pri opremljanju je mogoče odpraviti in morda vam bodo naslednje vrstice budnica in navdih za ureditev prijetnejšega bivalnega okolja.

Oviran pretok Postavitev pohištva omogoča dober pretok skozi stanovanja ali pa ga ovira. Večina dnevnih prostorov ima poudarjeno steno, na kateri sta televizor ali kamin, zato bi morali biti kavč in fotelji postavljeni tako, da gledajo v to točko, ne pa da moramo manevrirati okoli njih. Največkrat je pohištvo nerodno postavljeno v prostorih z odprtim načrtom, kar pravzaprav izniči vso zasnovo odprtega prostora. Rešitev? Manj je več. Umaknite odvečne stole ali klubske mizice, s čimer ustvarite naravno pot v prostor in iz njega.

Šibka razsvetljava Napačna razsvetljava lahko uniči tudi najboljši notranji dizajn. Če je v prostorih premalo primernih svetil, je njihov splošni videz temen in siv. Stanovanja, ki jih ne doseže veliko naravne svetlobe, potrebujejo dodatne svetlobne vire, ki jih zlahka namestimo. Sedite v vsak stol ali del prostora in ugotovite, ali tam lahko berete. Če ne morete, dodajte v tisto območje mizico s svetilko ali postavite tja visoko talno svetilko. Ne zanašajte se samo na veliko stropno luč.

Preveč navlake Notranji oblikovalci sanjajo o čistem videzu brez navlake, tako da se njihov pogled takoj ustavi na knjižni polici z različnimi spominki in predmeti, ki nanjo ne sodijo, a so se »slučajno« znašli tam. To, da imamo vsi najrazličnejše okraske in spominke, še ne pomeni, da morajo biti vsem na ogled. Izberite in razstavite nekaj predmetov, na katere ste čustveno navezani ali so dovolj zanimivi, druge pa pospravite.

Pomanjkanje teme Kontinuiteta sloga je za oblikovalce pomembna točka. Če se različna stanovanjska oprema ne sklada med seboj ali prostore ne povezujeta skupna barva ali tema, videz ni najboljši. Tovrstne napake so posledica pomanjkanja razumevanja slogovnih elementov in značaja pohištvene opreme v prostoru. Še posebno preveč barv ustvari občutek nereda. Vtis popravite tako, da izberete nevtralno barvno paleto in vanjo vključite le nekaj usklajenih barvnih odtenkov.

Neprijetne vonjave Notranji oblikovalci si ne ustvarijo vtisa samo na osnovi tega, kar vidijo, ampak tudi tistega, kar vonjajo. Resnica je, da lastniki značilnega vonja svojega stanovanja ne zaznamo več, zato pa takoj odbije (ali pritegne) obiskovalce. Za neprijeten vonj so večinoma krivi živalski ljubljenčki, takoj za njimi pa so kuhinjske vonjave in (dišeče) sveče. Na srečo obstaja enostaven recept: pogosto odpirajte okna, da iz prostorov preženete postan zrak in vonjave, še posebno v spalnici in kopalnici.

Umazana kopalnica O tem sploh ni dvoma – umazana kopalnica bi odbila ne le notranjega oblikovalca, ampak slehernega obiskovalca vašega doma. Poskrbite torej za očiščene fuge in sveže brisače, s kopalniškega pulta pa v omarice pospravite sredstva za osebno higieno in druge potrebščine, ki vzbujajo vtis nereda.

Pomanjkanje smisla za velikost Govorimo o majčkenih svetilkah na velikih mizah in širokih zakonskih posteljah, stisnjenih v majhne spalnice. Oblikovalci takoj opazijo tloris in velikost pohištvene opreme v prostorih. Kot pravijo, večina ljudi kupi komplet spalničnega pohištva, namesto da bi izbrali posamezne kose v primerni velikosti za svoj dom. V pohištvenem centru izberite opremo različnih slogov, ki pa se dopolnjuje. Tako ustvarite zanimiv in vabljiv prostor.