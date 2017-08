Odločitev o tem, kako pogosto kopati našega kosmatinca, je odvisna od različnih dejavnikov – pasme oziroma tipa dlake, aktivnosti kužka, njegovega bivalnega okolja, starosti. Psov, mlajših od petih tednov, ne smemo kopati, saj je njihova koža še posebej občutljiva. Psa na kopanje navajamo že od majhnega, saj v tem večina kužkov ne uživa najbolj. Mladička navadimo na kopalnico, ga postavimo v (suho) kad in ga nagrajujemo. Nežno mu lahko zmočimo tačke in ga pohvalimo. Tako bo pes kopalnico povezal s prijetnimi občutki in nagrado in se kasneje ne bo upiral kopelim.

Kako pogosto kopanje

Pse s kratko in gladko dlako (na primer bostonski terier) šamponiramo približno enkrat na en do dva meseca, tiste z dvoslojno, svilnato, dolgo, kodrasto ali žimasto dlako, pa lahko tudi večkrat. Pse pasem, ki so bolj nagnjene k maščenju kože (koker španjel in šicu), kopamo enkrat na dva do štiri tedne, pse pasem, za katere je značilna gosta dlaka (husky in chow chow) pa je treba kopati zgolj nekajkrat letno. Brezdlake pse kopamo približno enkrat tedensko, njihova občutljiva koža pa zahteva še nanos vlažilnega losjona, poleti pa je nujna tudi krema za sončenje.

Zapisane številke naj bodo zgolj smernice. Zlato pravilo je še vedno to, da psa skopamo takrat, ko je to potrebno – ko je prašen, umazan ali oddaja neprijetne vonjave. Tako ga morda ne bo potrebno šamponirati več mesecev skupaj, če pa se na sprehodu povalja v smrdeči nesnagi, pa ga lahko seveda skopamo tudi pogosteje. Z vodo lahko psa speremo, kolikor pogosto je potrebno - lahko nam postane navada, da kužku po vsakem sprehodu na hitro z vodo speremo tačke in jih osušimo z brisačo. Tako po stanovanju ne bomo imeli peska, blata in druge nesnage, ki jo kuža prinese med blazinicami.

Aktivne pse, ki so naši spremljevalci pri raznih športnih dejavnostih – tek, kolesarjenje, plavanje, pohodništvo, itd., je seveda treba skopati večkrat kot tiste, ki večino časa poležavajo na kavču. Prav tako je iz higienskih razlogov treba večkrat skopati tiste pse, ki spijo v naših posteljah. Pogostost kopanja pa je odvisna tudi od alergij in starosti članov naše družine. Če je kateri od naših družinskih članov alergičen na pasjo dlako, je treba kužka skopati večkrat kot sicer, pomaga pa tudi redno krtačenje in odstranjevanje odmrle dlake. Enako velja v primeru, če imamo pri hiši majhne otroke.