Radijski voditelj naj bi pop zvezdnico leta 2013 zagrabil za zadnjico, zaradi česar ona takrat ni vložila tožbe, je pa 55-letni Mueller zaradi incidenta izgubil službo. Swiftovo je tožil, ker naj bi delo izgubil zaradi nje. Porota se ni strinjala z njim in zmago na sodišču prisodila glasbenici, nekdanji radijec pa ji mora plačati simbolično odškodnino v višini enega dolarja.

Swiftova se je v izjavi za javnost zahvalila sodniku in svojim odvetnikom, da so se borili zanjo in za vse, ki so jih kadarkoli utišali, ki so želeli javno spregovoriti o spolnem nadlegovanju. »Jaz imam možnost, da pokrijem ogromne stroške, ki jih s seboj prinese takšna tožba,« je 27-letnica dejala takoj po sodniški odločitvi. »Upam, da sem pomagala tistim, čigar glasovi morajo biti ravno tako slišani.« Napovedala je še, da bo dobrodelnim organizacijam, ki se ukvarjajo s pomočjo žrtvam spolnih zlorab, namenila večjo vsoto denarja.