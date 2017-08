Kot je poročal spletni portal Superyacht Times, so pri Heysea Yachts naročilo prejeli julija, plovilo pa poimenovali kot projekt FRP 135. Oblikovanje notranjosti so zaupali italijanskemu podjetju, zunanjosti pa slovenskemu, s katerim so enkrat že sodelovali.

Tropalubna mega jahta Kot so v Unielle Yacht Design pojasnili za STA, je šlo pri prvem sodelovanju s kitajsko ladjedelnico za 35-metrsko jahto. V preteklosti je studio že sodeloval kot oblikovalec zunanjosti ali notranjosti pri več projektih jaht dolžine med 15 in 50 metrov. Pri tokratnem projektu gre za tropalubno mega jahto z več kot 500 kvadratnimi metri bivalnih površin. Heysea Yachts je doslej izdelal le eno večjo. Kot najbolj odmeven projekt, pod katerega se bodo podpisali, v ljubljanskem podjetju sicer izpostavljajo Ouranos. Gre za jahto iz serije C-Force italijanske ladjedelnice Admiral, ki je bila lani predstavljena na monaškem navtičnem sejmu.