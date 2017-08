Francoska policija je potrdila, da je voznik z BMW-jem namerno zapeljal na teraso picerije v nakupovalnem središču v kraju Sept-Sorts, kjer je večerjalo 20 gostov. V napadu je življenje izgubila trinajstletna deklica (nekateri mediji poročajo, da je bila stara 12), štirje ljudje pa so ranjeni. Moškega, ki so ga opisali kot duševno nestabilnega in brez kriminalne kartoteke, so prijeli.

Priča je za lokalne medije povedale, da je avtomobil pridrvel na teraso in se zaletel v bar: »Voznik je skušal vzvratno zapeljati, a ga je nekdo ustavil.«

Francoski notranji minister je za medije dejal, da je imel voznik samomorilska nagnjenja ter da povezav s terorizmom niso našli, poročajo tuje tiskovne agencije. Predstavnik ministrstva Pierre-Henry Brandet pa je za televizijo BFM dejal, da je bil voznik rojen leta 1985, da je bil depresiven in da se je skušal ubiti že prejšnji teden.