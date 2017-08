Primorsko avtocesto zaprli zaradi uničenja najdenega razstreliva

Pri obnovitvenih delih primorske avtoceste pri Uncu so danes popoldne našli vrečo s snovjo, za katero se predvideva, da je starejše gospodarsko razstrelivo. Na Policijski upravi Ljubljana so uničenje snovi napovedali ob 20.00, zaradi česar so zaprli avtocesto. Po podatkih prometno-informacijskega centra bo promet oviran do 20.30.