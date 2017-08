Zgolj uro zatem, ko se je predsednik Trump v svojem letalu odpravil na 17-dnevne počitnice, so iz Ovalne pisarne in drugih prostorov umaknili pohištvo, Belo hišo pa so preplavili delavci. Časa za prenovo imajo samo do 21. avgusta, ko se bo prva ameriška družina vrnila nazaj domov.

»Pravo smetišče« ali ena najlepših stavb na svetu? Pred tedni je v javnosti odjeknila Trumpova domnevna izjava, da je njegov novi dom »pravo smetišče«, kar je na twitterju kasneje zanikal. »Obožujem Belo hišo. Je ena najlepših stavb, kar sem jih videl,« je tvitnil in lansiranje izjave v medije pripisal tistim, ki mu skušajo škodovati. Veliko prenovo so odobrili še v času administracije Baracka Obame, v njenem sklopu pa bodo zamenjali sistem za gretje in hlajenje, prebarvali stene, na južnem pročelju bodo popravili stopnice, zamenjali talne obloge pa tudi zavese v nekaterih pisarnah. Osvežili bodo tudi nekaj zunanjih površin, osredotočili se bodo zlasti na rože, poročajo ameriški mediji. Bela hiša je bila zgrajena v 90. letih 18. stoletja, leta 1814 je zgorela, tri leta kasneje pa so jo znova zgradili. Največjo prenovo v moderni dobi so opravili v času predsedovanja Harryja Trumana, za nekaj lepotnih popravkov pa sta poskrbela tudi John F. Kennedy in njegova soproga Jackie. Po poročanju New York Timesa je vrednost projekta ocenjena na 3,4 milijona dolarjev.