Posadka na ladji C-Star je po navedbah humanitarnih delavcev pomoč zavrnila. »Vstopili smo stik z ekstremisti, a so zavrnili našo pomoč. Zato nismo zapluli do njih,« je za medije pojasnil njihov predstavnik. Pojasnili so, da je pomoč nekomu, ki je v težavah, njihova dolžnost in to ne glede na njihova prepričanja, raso ali religijo. S plovila C-Star so sporočili, da so imeli le manjše težave s plovilom, ki so jih hitro odpravili. Ker pa so morali zaradi popravila ugasniti motor, je plovilo avtomatično poslalo klic na pomoč ladjam v bližini.

Skupina skrajnežev »Varujmo Evropo« humanitarne organizacije, ki pomagajo migrantom v težavah, obtožuje »sodelovanja« z libijskimi tihotapci znotraj »mednarodne trgovine z ljudmi«. Po njihovem prepričanju humanitarci dovoljujejo invazijo, ki v nevarnost spravlja celotno Evropo.

Desničarski aktivisti so doslej humanitarce s plovil »napadali« zgolj besedno prek megafonov, tu in tam jih prek radijske povezave še naganjajo domov. Sicer pa naj se ne bi vmešavali v delovanje teh skupin. »Če bi nas poklicali na pomoč, bi se odzvali. A bi poskrbeli, da migranti ne bi prišli v Evropo,« je za britanski The Independent povedal član skupine Robert Timm.