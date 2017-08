Na svetu živi več kot sedem milijard ljudi, zato bi gotovo moral biti nekje nekdo, rojen s podobnim obrazom kot mi. Pravzaprav gre za malce trapasto vprašanje, ki pa ima resne posledice in tudi odgovor je precej bolj zapleten, kot bi si mislili. Do nedavnega niti ni bilo nikogar, ki bi na to vprašanje poskušal odgovoriti, potem pa si je znanstvenica Teghan Lucas zamislila test, ki bi pokazal, kakšno je tveganje, da po pomoti, zaradi podobnosti pač, zamenjamo nedolžnega za morilca.

Opremljena z javno zbirko fotografij ameriškega vojaškega osebja in s pomočjo kolegov z univerze Adelaide je Teghan skrbno analizirala obraze okoli štiri tisoč posameznikov in merila razmike med ključnimi značilnostmi, kot so njihove oči in ušesa. Potem je preračunavala verjetnost, da bi se dva obraza ujemala. Kar je ugotovila, je bila dobra novica za kazensko pravo, a razočaranje za vse, ki so dolgo iskali svojega dvojnika. Možnosti, da si delite osem značilnosti z nekom drugim, so manjše kot ena proti trilijon.

Rezultat je mogoče razložiti s slavnim izrekom o neskončni opici, ki pravi, da bo opica, ki sedi za pisalnim strojem in naključno tipka po tipkovnici, sčasoma natipkala poljubno knjigo iz Francoske narodne knjižnice (angleško govoreči narodi navajajo za knjigo eno od izbranih Shakespearovih del, Britanski muzej ali ameriško Kongresno knjižnico). Gre za matematično zanesljivost, toda kar razkriva izrek, je, kako nenavadno dolgo bi se morala opica mučiti s tipkanjem. Če zanemarimo slovnico, potem je možnosti ena proti 26 (pri angleški abecedi), da natipka opica prvo črko naslova Shakespearove drame Macbeth. Toda že pri drugi črki se te možnosti zmanjšajo na ena proti 676 (26 krat 26) in do konca četrte vrste črk znaša ta verjetnost ena proti 13 kvintilijonov (peta potenca milijona). Ko vse te verjetnosti množite, možnosti, da se nekaj v resnici zgodi, zelo zelo hitro izginejo. Še posebno, če pomislite, da se ljudje razlikujemo med sabo v več kot le osmih značilnostih. Zato je Teghanova prepričana, da dvojnikov nimamo.

A s tem se zgodba ne konča, kajti njena študija temelji na prav določenih meritvah. Na primer: če merijo ušesa vašega dvojnika 59 milimetrov, vaša pa 60 milimetrov, pomeni, da se vaša podobnost ne bo ujemala. Toda svojega dvojnika se najbrž ne boste spomnili po dolžini njegovih ušes, kajne? Veliko je namreč drugih načinov, s katerimi prepoznavamo naše dvojnike.

Shranjevanje obrazov v možganih Francois Brunelle, ki je fotografiral več kot dvesto parov dvojnikov za projekt z naslovom Nisem kot moj dvojnik, pravi: »Zame je dvojnik tista oseba, ki jo, ko jo vidim, zamenjam za nekoga drugega. Gre torej za seštevek delov. Če si pogledamo osebe v parih vsako posebej, so lahko videti kot popolni kloni, ko pa jih postavimo skupaj, dobimo kdaj občutek, da si sploh niso podobni.« Če torej tiste fine podrobnosti niso pomembne, je potem možnost, da imamo nekje svojega dvojnika, veliko bolj realistična? Vzemimo fotografijo Billa Clintona in Ala Gora, ki je obkrožila internet pred ameriškimi volitvami leta 1997 in kaže navidezno podobnost dveh mož, ki si stojita z ramo ob rami. Če pogledamo fotografijo od blizu, vidimo, da so oči, nos in usta Ala Gora zamenjana s Clintonovimi očmi, nosom in usti. A to še vedno ne spremeni dejstva, da je Al Gore videti kot Al Gore in še vedno podoben sam sebi. Ta fotografija je pravzaprav osupljiv prikaz, kako se obrazi shranjujejo v naših možganih. Bolj kot zemljevid kakor slika. Ko torej trčite v prijatelja na ulici, začno vaši možgani takoj prepoznavati njegove značilnosti, lase in barvo kože na primer. Kot bi prepoznavali Italijo le po njeni obliki. A kaj se zgodi, če si je prijatelj ostrigel lase ali če nosi ličila? Da možgani prepoznajo osebe v vsakem kontekstu, zaposlijo za ta namen območje, znano pod imenom fuziformna ali vretenasta vijuga (fusiform gyrus), ki zlaga in povezuje koščke sestavljanke. Če bi to primerjali z iskanjem Italije na zemljevidu, bi bilo enako, kot bi iskali njeno mejo s Francijo in obalo. To celovito zaznavanje delov opravljajo možgani zato, da lahko prepoznavamo prijatelje veliko natančneje, kot bi jih, če bi njihove poteze ocenjevali posamično. A problem je, da možgani tudi zabrišejo pomembnost nekaterih majhnih podrobnosti. Ena od raziskav je pokazala, da ljudje najprej opazimo oči, nato usta in na koncu nos. Potem je le še stvar verjetnosti, da bo imel nekdo vse podobnosti kot vi. »Samo nekaj genov je na svetu, ki določajo obliko obraza, torej meje so. Za nekoga s povprečnim obrazom je tako relativno preprosto najti dobro ujemanje,« pravi Winrich Freiwald z Univerze Rockefeller. Predvidimo, da ima moški kratke svetle lase, rjave oči, mesnat nos, okrogel obraz in polno brado. Na svetu je okoli 55 odstotkov ljudi z rjavimi očmi, več kot eden od desetih ima okrogel obraz, vsaj tako pravijo raziskave kozmetičnih družb. Kako je z nosom? Še ena študija, ki so jo naredili fotografi v Evropi in Izraelu, je pokazala, da ima mesnat nos okoli 24,2 odstotka ljudi, kar je največ na svetu, a ti nosovi naj bi bili po mnenju avtorjev tudi najmanj privlačni. Potem so tu še lasje. Da, tudi na tem področju so bile narejene raziskave. Med 24.300 ljudmi, ki so jih pregledali v floridskem zabaviščnem parku, je imelo 82 odstotkov moških krajše lase. Naravnih blondincev je bilo le dva odstotka. Glede brade pa, eden od šestih moških ima polno brado. Preprost izračun torej pokaže: moški, rjavook, svetlolas, okrogel obraz, mesnat nos, kratki lasje in polna brada, verjetnost, da bo neka oseba imela vse te lastnosti, je več kot ena proti 100.000. Torej ima naš moški manj kot 74.000 potencialnih dvojnikov. Seveda so te številke zelo nenatančne, a približen okvir vseeno dajejo.