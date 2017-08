»S hrvaško predsednico Kolindo Grabar-Kitarović sva dobra prijatelja. Mislim, da bi celotno pot prehodila v enem dnevu. Ko se vidiva, se imava vedno veliko za pogovoriti. Zanimajo naju raznovrstne teme, v politiki pa tudi izven nje. Večkrat se srečava, a nama tempo narekuje protokol. Nič ne bi imel proti, če bi se skupaj sprehodila,« je slovenski predsednik pojasnil za hrvaško televizijo RTL.

V ekipi so še Pahorjev sin Luka, vodja kabineta Alja Brglez in predstavnica za odnose z javnostmi Petra Arsič. 240 kilometrov dolgo pot so si razdelili v več etap. Na pohodniškem seznamu so imeli Goričko, Belo krajino, Dolenjsko, Koroško, Gorenjsko in Obalo.

Cilj popotovanja z Goričkega v Piran, ki ga predsednik in ekipa opravljajo v času dopusta, je druženje z ljudmi, svoj napredek in dogodivščine na poti pa pridno beležijo na spletnih družbenih omrežjih.