Kot so zapisali na svojih spletnih straneh, želijo na trgih Avstrije, Beneluksa, Francije in Švice povečati prepoznavnost in ugled Slovenije kot preferenčne turistične destinacije.

"Slovenija želi pritegniti turiste višjega dohodkovnega razreda, saj zaradi svoje teritorialne omejenosti in infrastrukturnih kapacitet ni primerna za množični turizem," so navedli.

V sklopu projekta so predvideli oglaševalske aktivnosti, med drugim razvoj in izvedbo vizualne kreativne rešitve ter vsebinski koncept po posameznih medijih. Načrtujejo medijski zakup, predvideli pa so tudi izvedbo vsaj enega individualnega študijskega oziroma novinarskega obiska za posamezni ciljni trg.

Prijave sprejemajo do 28. avgusta.