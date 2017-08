Finančna uprava RS namreč opravlja tudi nadzor nad vnosom in iznosom živalskih in rastlinskih vrst, zaščitenih po konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami.

Kot so zapisali za STA, so lansko leto v devetih primerih skupaj zasegli 13 primerkov, zaščitenih po omenjeni konvenciji. Pretežni del - večinoma gre za kose raznih usnjenih izdelkov - so odkrili v poštnih pošiljkah, ki so prispele iz azijskih držav, uslužbenci mobilnih oddelkov pa so obravnavali dva tovrstna primera, in sicer kožo rjavega medveda in 565 gramov kaviarja.

Kot poseben primer neokusnega in nedovoljenega oz. nezakonitega uvoza zaščitenih vrst so ob tem izpostavili številne steklenice s kačami v alkoholu in tudi uporabo krokodilov za torbice ali še huje, za pepelnik.