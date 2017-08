Pa ni čisto tako. Palčki niso le kič in izraz slabega okusa – so začaranost s pravljičnim otroškim svetom, simbol sreče in brezskrbnosti v podivjanem tempu življenja, nasmejani sončki, ki kukajo izza cvetočega grma.

Znanost, lepo prosim! Verjemite ali ne, vedi o vrtnih palčkih se reče nanologija. Ime izhaja iz latinske besede nanus – palček. In če obstaja ime že v latinščini, potem res ne more iti za navadno neumnost, kajne? Nanologi tako kot vsi drugi znanstveniki ter raziskovalci izmenjujejo svoje teorije na srečanjih in seminarjih, imajo svoja društva in klube, pišejo knjige, brskajo za zgodovinskimi artefakti in podobno. Če palčki pritegnejo tudi vas – mednarodni klub ljubiteljev (The International Gnome Club) vas bo z veseljem sprejel.

Takšni in drugačni Osnovna značilnost palčkov je, da so kombinacija modrih starčkov in otrok: so majhni in imajo otroški obraz, hkrati pa dolgo sivo brado. Poleg veselega obraza so nujne tudi skrivnostne, lesketajoče se oči in seveda rdeča zašiljena kapa, ki mora obvezno stati pokonci. »Klasični« nanologi so enotnega mnenja, da so pravi palčki le moškega spola. Moderne figure palčkov pa seveda vključujejo tudi njihove spremljevalke, gospe in gospodične palčice. Pa seveda kipce nagajivih palčkov, ki jim kukajo pod krila. In potem so tu še palčki na motorjih, s pivom v roki, s spuščenimi hlačami in podobni.

Misija palčkov Palčki zastopajo svet otroške domišljije in nudijo nešteto malih radosti. Prinašajo srečo in so vedno dobrovoljni. Ker poznajo vse skrivnosti narave, jih v oglaševalske namene pogosto uporabijo tudi proizvajalci hrane. So skrivnostna in molčeča bitja, ki jim lahko vedno zaupamo, pa čeprav smo negotovi, ali se nam samo smehljajo iz sočutja, ali pa se nesramno režijo našim besedam. Kakor koli: palčki so tu zato, da nam polepšajo dan.

Tudi palčki imajo svoje pravice V Franciji so ustanovili Nacionalno fronto za osvoboditev vrtnih palčkov. Njeni člani so prepričani, da palčki spadajo v naravno okolje oziroma v gozd. Ljudje jih s tem, ko jih zapirajo na ograjene vrtove, kjer jih prevračajo mačke in morajo poslušati brnenje kosilnice, zgolj mučijo. Zato imajo ti aktivisti nalogo rešiti čim več malih glinenih ujetnikov. Si predstavljate, kako je šokirana kaka ljubiteljica palčkov, ko se zjutraj zbudi in ugotovi, da so ji »odrešitelji« izpraznili ves vrt?

Velik posel Izumitelj vrtnih palčkov je Nemec Philipp Griebel, ki je leta 1874 v kraju Grafenroda odprl majhno tovarno keramike. Najprej je delal kipce živali, leta 1880 pa je nastal prvi palček. Danes veliko tovarno vodi že četrta generacija družine Griebel, proizvodnja pa je tako velika, da daje kruh celotni vasi s 3500 prebivalci. Njihovi palčki so še vedno glineni, pečeni v peči in ročno pobarvani, kar jih povzdiguje nad množico poceni plastičnih in gumijastih replik drugih proizvajalcev.