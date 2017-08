Ko se približuje začetek novega šolskega leta, razmislimo, kako bi šolarjem ali malčkom, ki bodo letos znova ali prvič sedli v šolske klopi, olajšali šolske naloge, ki jih bodo opravljali doma. Delovni kotiček oziroma prostor za učenje je sestavni del otroške sobe. Pisalna miza, udoben stol in dodatna oprema, kot so omarice za shranjevanje in police za razstavljanje, so osnovna oprema, ki jih nadgradimo z okrasnimi dodatki.

Prostorsko varčne rešitve Tako kot v drugih prostorih stanovanja je prostor ključnega pomena, ko želimo opremiti idealno otroško sobo. Dodajanje delovnega prostorčka k opremi, ki ste jo kupili, ko je bil otrok še malček, ne pomeni, da morate žrtvovati dragoceni talni prostor. Odlična rešitev, ko ima otroška soba skromno kvadraturo in je strop dovolj visok, je dvignjena postelja oziroma pograd. Podenj umestimo pisalno mizo z vrtljivim stolom in omarico na kolescih – in že ima šolar primeren delovni kotiček. Alternativna možnost je neizkoriščen kot, kamor na steno namestimo dovolj široko in globoko polico, ki služi kot delovna površina, nad njo pa še nekaj poličk za šolske potrebščine.

Omarice za shranjevanje potrebščin Šolarji potrebujejo dovolj prostora za shranjevanje, zato poskrbite, da ima delovni prostor dovolj zaprtih omaric s predali, kamor lahko odlagajo pisalne potrebščine, naloge in številne druge drobnarije. Poleg pisalne mize naj stoji omarica, če pa na tleh ni dovolj prostora, lahko za shranjevanje služijo omarice, pritrjene na steno. Modularni elementi, ki jih med seboj združujemo po potrebi in želji (ko otrok raste, jih lahko dopolnimo z dodatnimi), so odlična izbira. V zaprtih naj šolar hrani pribor in potrebščine, ki niso za ogled, na odprtih pa knjige, okrasne predmete, pokale s športnih tekmovanj, igrače … Stenske omarice poskrbijo, da talni prostor ni preobremenjen, otroška soba pa je videti prostornejša.

Ko imamo dva šolarja Kadar imamo v družini dva šolarja, ki si delita otroško sobo, ni nujno, da za vsakega uredimo poseben delovni kotiček. Če je soba majhna, si tega niti ne moremo privoščiti. Rešitev je dvojni pisalni in delovni prostor, s katerim prihranimo dragoceni prostor. Odvisno od tlorisa prostora in postavitve drugega pohištva izberemo širšo pisalno mizo, ob kateri sta na obeh straneh dva stola, ali pa dve ožji mizi postavimo eno ob drugo. Ne pozabimo na pisarniško omarico na kolescih za vsakega od šolarjev ali jima prostor za shranjevanje uredimo na steni nad pisalni mizo.