Pri dekoraciji z ogledali velja upoštevati nekaj pravil. Nekatera temeljijo na feng šuju, starodavni kitajski filozofiji urejanja prostora, ki ustvarja dobro energijo, druga pa so preprosto odraz pametne uporabe in dobrega okusa. Za kar najboljši videz in ugodne vibracije vam predstavljamo, kako uporabiti ogledala v domu in kako ne.

Postavljeno na tla? Vsekakor! Ni nujno, da je vsaka slika obešena na steni – enako velja za ogledala. Velika dekorativna ogledala lahko postavimo na tla, tako da se naslanjajo na steno. V prostoru delujejo kot kos pohištva, obenem pa podarjajo enako globino, kot če bi bila obešena na steni.

Kot dodatno okno Temne predsobe, dnevne sobe ali delovni kabineti, ki dobivajo le malo naravne svetlobe, so odlični kandidati za postavitev ogledal. Umestite jih tja, kjer odsevajo svetlobo – na steno pravokotno ob oknu ali ravno nasproti tega. Če je ogledalo oblikovano kot okno, še toliko bolj deluje kot dodatno okno. Svetloba je eden največjih aktivatorjev v svetu feng šuja, zato velika ogledala pomagajo okrepiti šibkejšo naravno svetlobo v domu.

V jedilnici Jedilnica po feng šuju predstavlja družinsko bogastvo, obenem pa je prostor, kjer se družina in prijatelji zberejo ob praznikih in zabavah. Ogledalo lahko podvoji in spodbudi veselje v tem prostoru – in le kdo si tega ne želi! Če je jedilnica majhna, vanjo ne postavljajte težkega pohištva, ogledalo pa najbolje umestite nad omarico ali predalnik ob stranski steni.

Več ogledal v kopalnici Z ogledali v kopalnici ne morete pretiravati – enostaven in takojšen učinek za klavstrofobičen majhen prostor je, da majhno ogledalo zamenjate za večjega. Ali pa jih vanj umestite več. Tudi druge površine, denimo sijajne ploščice, kromirane armature in porcelan, se naravno poigravajo z odsevom ogledala.

Odsev lepega razgleda Edina stvar, ki je boljša od čudovitega razgleda, sta dva prelepa razgleda. Po feng šuju lep razgled prinaša v dom srečo – in ta je podvojena, če mu nasproti postavimo ogledalo. Slednje naj odseva razgled na pokrajino ali pa samo na rožne grmičke ali drevesa na vašem vrtu.

Ne obesite ga v spalnih prostorih Drži, da ogledala naredijo prostor večji in dodajo sijaj drugače pustim prostorom. Toda vaš cilj v spalnici je počitek, ki ga ogledala lahko motijo. Ker so steklene površine, ki odsevajo, kar se dogaja v prostoru, veljajo za aktivatorje, zato niso primerna za prostore, ki jih uporabljamo za spanje in romantiko, poudarjajo strokovnjaki za feng šuj. Zato bi se morali v spalnici izogniti zrcalnim vratom omar, velikim ogledalom na steni ali ogledalu nad predalnikom, ki podvojijo aktivnost v prostoru in lahko motijo spanec.

Ne nasproti vhodnim vratom Pravilo feng šuja pravi, če obesimo ogledalo nasproti vhodnih vrat, odvrača priložnosti in denar; slednjega tudi težje obdržimo, Če želimo svoj dom prodati, pa simbolično odbija morebitne kupce. Ogledalo raje obesite na steno, ki ne gleda neposredno na vhodna vrata.