Prispevek k (ne)razumevanju sprave

Je še kaj, česar nismo prebrali o spomeniku in spravi? Malo verjetno. Zato se gotovo ne bom še jaz lotil arhitekture in se razpisal, kje se potvarja zgodovina, kje so snovalci zgrešili v obliki in kdo je koga napadel v drugi svetovni vojni. Dosti bolj zgovorni kot kamnita velikana se mi zdijo dogodki in interpretacije ob novem spominskem prostoru. Zgovorni za razumevanje časa in težko rešljivih ugank našega sobivanja.