Po drugem krogu druge nogometne lige so le še Mura, Drava in Bravo brez oddanih točk. Bravo je že v petek odpravil Nafto z golom Anžeta Zorca, Drava je nasula pet golov Brdom, Mura pa je v Fazaneriji pred skoraj 2000 gledalci visoko ugnala lanskega prvoligaša Radomlje in potrdila kandidaturo za najvišja mesta. Domači navijači so po koncu tekme navdušeno pozdravili zmago s 4:0.

Najbolj napeto je bilo v Sežani, kjer je Ilirija izgubila točko v zadnji minuti sodnikovega podaljška. Zmagoviti gol za 3:2 je z enajstmetrovke dosegel nekdanji nogometaš Olimpije Erik Salkić. Dob je še drugič zapored klonil z 0:1. Po porazu v Lendavi proti Nafti je bil tokrat boljši Veržej, za katerega je v polno zadel rezervist Matic Ficko.

V tretjem krogu bo v nedeljo derbi v Šiški med Ilirijo in Muro. Drava bo gostovala pri Fužinarju, Bravo pa v Veržeju.

Izidi 2. kroga: Bravo – Nafta 1:0 (1:0); strelec – 1:0 Zorc (41), gledalcev 450, sodnik: Šmajc.

Jadran Dekani – Brežice Terme Čatež 1:1 (0:0); strelca – 0:1 Seferović (65), 1:1 Petrovčič (83), gledalcev 150, sodnik: Goričan.

Roltek Dob – Farmtech Veržej 0:1 (0:0); strelec – 0:1 Ficko (68), gledalcev 100, sodnik: Lacković.

Tabor Sežana – Ilirija 3:2 (1:0); strelci – 1:0 Gulić (37), 1:1 Zadnikar (65), 2:1 Duspara (71), 2:2 Vidic (76), 3:2 Salkić (94/11-m), gledalcev 310, sodnik: Šorli.

Krka – Rogaška 1:2 (0:1); strelca – 0:1 Brodnjak (44), 0:2 Brodnjak (57), 1:2 (67) Kambić, gledalcev 200, sodnik: Kos.

Drava Ptuj – Brda 5:2 (1:0); strelci – 1:0 Šporn (24/11-m), 2:0 Panikvar (47), 3:0 Šalamun (70), 4:0 Panikvar (77), 4:1 Debenjak (84), 4:2 Kodermac (89), 5:2 Šalamun (90), gledalcev 250, sodnik: Bukovec.

Mura – Kalcer Radomlje 4:0 (1:0); strelci – 1:0 Bobičanec (37), 2:0 Vaš (48), 3:0 Bobičanec (55), 4:0 Maroša (88), gledalcev 1800, sodnik: Jug.

Zarica Kranj – Fužinar Ravne 1:1 (0:0); strelca – 1:0 Huč (55), 1:1 Fasvald (65), gledalcev 150, sodnik: Gornjak.