Danes se bo končala kampanja množičnega financiranja v obliki prodaje kriptožetonov za platformo Hive project, ki prav tako obeta prevetritev trga prodaje in odkupa terjatev na temelju tehnologije blockchain. Predvsem obljubljajo rešitev za reševanje likvidnosti malih in srednje velikih podjetij. Hive project je sicer še en dokaz, da je Slovenija v kriptosvetu ena najnaprednejših držav. Tudi ta ekipa je namreč brez težav zbrala za več kot pet milijonov dolarjev v kriptovalutah bitcoin in ether.

»V Sloveniji je trenutno ogromno znanja s področja tehnologije blockchain, zato ko le lahko, to izkoristimo. Še posebno odlično je sodelovanje z drugimi podjetji, ki so ali pa bodo na tak način zbirala sredstva; naj omenim le SunContract in Viberate. Pomagamo si s stiki, podatki, izmenjujemo izkušnje in tako dalje. Tu ni tekmovalnosti ampak zgolj želja, da bi šlo vsem čim bolje,« je o pripravah na kampanjo povedal Domen Uršič, vodja marketinga. Prav zaradi znanja in izkušenj iz podobnih uspešnih zgodb, kot sta še Iconomi in Bistamp, so se kampanje lotili sami in se niso odločili za zbiranje sredstev pod okriljem cofound.it, prav tako nove slovenske platforme za množično financiranje v kriptovalutah, je pojasnil Uršič.

Najboljši projekt blockchain leta 2017 Poleg tega je Hive project veliko zanimanja požel že z zmago na konferenci CoinAgenda, kjer so prejeli naziv najboljši ICO 2017 oziroma najboljši novi projekt blockchain leta 2017. S tem so pridobili ogromno pozornosti in prepoznavnosti, pravi Uršič, ki zmago na svetovni konferenci zagonskih podjetij, katerih projekti temeljijo na tehnologiji blockchain, ocenjuje za enega največjih uspehov slovenskih projektov blockchain. Podobno kot tehnologija blockchain spreminja smernice ekonomije, namreč tudi Hive project spreminja področje faktoringa. Ta je trenutno namenjen predvsem večjim podjetjem, saj je strošek obdelave malih podjetij prevelik, zato jim ta instrument ni na voljo, Hive project pa bo s popolno avtomatizacijo, ki jo omogoča tehnologija blockchain, znižal stroške obdelave in poskrbel, da bo tak način pridobivanja likvidnostnih sredstev omogočen tudi manjšim podjetjem. Ta namreč zdaj čakajo tudi po več kot sto dni na plačilo računa, kar je ogromen problem tudi v razvitih gospodarstvih, kot so Velika Britanija in ZDA. Prek platforme Hive project pa bodo lahko preprosto prodali račun (terjatev) in likvidnost pridobili takoj, z zgolj nekaj kliki, je razložil Uršič. »Povsem novo v svetovnem merilu je tudi omogočanje nakupa in prodaje terjatev s kriptovalutami. V začetku bomo to počeli sami s skladom HVNX, kmalu pa bo platforma omogočala trgovanje p2p, s čimer bodo lahko investirali tudi posamezniki z vsega sveta,« je napovedal sogovornik in dodal, da tudi zdaj v platformo vlagajo podporniki z vsega sveta, ki so v njej videli velik potencial za rast, s tem pa tudi za dobiček.

Potencial si z malimi podjetji še povečujejo Zbran denar bodo sicer namenili razvoju platforme in marketinškim aktivnostim, del zbranih sredstev pa bo namenjen ustanovitvi sklada, s katerim bodo spodbudili začetek trgovanja na platformi. V sklad bodo vključevali vedno več vlagateljev, kupcev terjatev, ki jim bodo prav tako na voljo določene ugodnosti. Poleg tega bo platforma Hive omogočala večjo internacionalizacijo faktoringa, saj bodo račune oziroma terjatve lahko prodajala in kupovala podjetja oziroma posamezniki iz različnih držav. Pri tem je sicer treba upoštevati regulacijo, ki velja v posamezni državi, česar se zavedajo tudi v podjetju Hive. Tako se bodo najprej lotili vzpostavitve platforme v Sloveniji, šele nato pa se bodo širili – v prvi fazi v sosednje države, kasneje pa tudi širše po Evropi in vsem svetu. Potencial Hive projecta je namreč ogromen in se meri v tisočih milijardah dolarjev, saj se trg faktoringa od finančne krize le povečuje in v povprečju zraste za okoli 14 odstotkov na leto, pri čemer so hrbtenica večine modernih gospodarstev ravno mala podjetja, ki jim bo slovenska platforma odprla pot do hitrejšega pretoka denarja.