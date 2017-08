Če ste se slučajno znašli na novoustanovljenem spletnem naslovu skupine Arcade Fire, katere ena od poglavitnih nalog je, da vas nenehno obmetava tako z neresnicami kot tudi s še bolj zlaganimi novicami o skupini, nič hudega. Tudi njihova napoved, da bodo sodno preganjali vsakega, ki se le dotakne tako imenovanega »millennial whoopa«, ki ga skupina Arcade Fire jemlje kot svoje lastno glasbeno odkritje, je za lase privlečena.

Vseeno, vsem tistim, ki so se ob izidu novega albuma Everything Now dodobra prijeli na postfaktične limanice in samopašne puhlice kanadskega vokalno-inštrumentalnega kolektiva Arcade Fire, pa še dodaten namig – nikakor ne spreglejte predčasne recenzije, ki so jo kakopak črkovali člani skupine sami. Vse skupaj in še marsikaj drugega v režiji bratov Buttler in njune tovarišije je več kot zgolj promocijska vaba za novopečene odjemalce glasbe Arcade Fire. Kajti več kot 80-odstotna izpolnjenost vrst najbolj zvestih privržencev skupine Arcade Fire, ki so jo slednji vsebinsko in člansko zacementirali ob prejšnjem diskografskem delu Reflektor, je tako stabilna in trdna, da je ne odtehta niti tistih manjkajočih 20 odstotkov poslušalcev niti njihova postfaktična manipuliranja. Kot je recimo tisto, v katerem skupina Arcade Fire naproša vse obiskovalce svojih koncertov, da mobilne aparature pustijo pred vhodnimi vrati koncertnega prizorišča. Napotke glede zapovedanih oblačil obiskovalcev ta istih koncertnih večerov pa so Arcade Fire skrivnostno umaknili iz virtualnega in drugega prosto dostopnega sveta. Šaljivi svet zlobe in nasilja? Ali le projekcija življenja, ki je daleč stran?