Tistim, ki podrobneje spremljajo urbano sceno v naši prestolnici, ni ušlo, da je tržaški Slovenec Christian Šiškovič, ki je stranke navduševal z odličnimi pričeskami v svojem frizerskem salonu v Ljubljani, zaprl obrt in svojo kreativnost usmeril v oblikovanje predmetov. Koncept njegovega življenja je urbano nomadstvo in ustvarjalna reciklaža. Svoje življenje in ustvarjanje preizkuša v različnih mestih, državah, ki ga vsak po svoje navdihujejo in tudi transformirajo. Ustvarjalnost pa se ves čas navezuje na reciklažo, na ponovno uporabo zavrženih predmetov, v katerih vidi novo perspektivo.

Kosi stekla pod njegovimi rokami postajajo slikarska platna, dele hladilnika spremeni v privlačne svetilke, brezoblični aluminij oplemeniti v ekstravaganten nakit. Serijo svetil Triglav, ki ponazarja najvišjo slovensko goro, je zasnoval tako, da je oblikoval tri svetila v treh različnih višinah, ki svetijo vsaka v svoji barvi – rdeči, modri in beli. Večplastni umetnik, ki se ne ustraši nobenega kreativnega izziva, je s svojimi instalacijami in razstavami zaznamoval številne prireditve doma in v tujini, med njimi so Mladi levi, Svetlobna gverila, razstava v Beogradu in na Dunaju ter tudi Beneški bienale umetnosti.