S pripravljalnega turnirja v Opatiji se slovenska košarkarska reprezentanca vrača z mešanimi občutki. Hrvaška ji je v soboto po tesni tekmi zadala prvi poraz po treh zmagah, naslednji dan pa je po besedah selektorja Igorja Kokoškova moštvo pokazalo karakter, a prišlo do uspeha proti kakovostno šibkejši Ukrajini s slabšo predstavo. Srbski strokovnjak je dobra dva tedna pred začetkom evropskega prvenstva dobil nove odgovore glede pripravljenosti in uigranosti moštva ter hkrati potrdilo, da Luka Dončić kljub rosnim 18 letom brez težav prevzema velik del odgovornosti v igri. Slovensko izbrano vrsto jutri čaka prost dan, nato pa se bo jutri spet zbrala v Ljubljani in v sredo poletela proti Tel Avivu, kjer se bo v petek in soboto pomerila proti Izraelu in Turčiji.

Petrović hvalil Dončića Bolj kot nedeljsko zmago proti Ukrajini je slovensko javnost razumljivo zanimal sobotni obračun proti sosedi Hrvaški, na katerem dodatnega naboja kljub dejstvu, da je šlo za pripravljalni obračun, ni manjkalo. Kljub številnim grobim prijemom pa bi Gašper Vidmar pred iztekom igralnega časa izpod obroča moral zadeti, a »zicerja« v gneči nista našla poti v koš, Hrvaška pa se je po Franciji in Litvi veselila tretje velike zmage. Z novo odlično predstavo je postregel Luka Dončić (27 točk, osem skokov, pet asistenc), hrvaški selektor Aca Petrović pa po tekmi s pohvalami na njegov račun ni skoparil. »Navdušujoče je videti mulca, ki pri rosnih letih dela stvari, kot jih on. In to v pomembnih trenutkih in na poseben način. V Evropi že dolgo časa nismo imeli priložnosti spremljati mentalno in atletsko tako popolnega igralca. Vsaj 10 do 15 let ga že ni bilo. Je za razred ali dva nad njimi. Kapo dol.« Kljub vsemu se zdi, da bi Slovenija lahko na kolena spravila tudi Hrvaško, a je bil izrazito nerazpoložen kapetan Goran Dragić, ki je zgrešil vseh sedem poskusov za tri točke. Košarkar moštva Miami Heat je reprezentanco bolje vodil na današnjem obračunu, kjer je igral le v prvem polčasu, a je očitno, da prave strelske forme v slabih dveh tednih, odkar se je priključil izbrani vrsti, še ni ujel. Proti Ukrajini je sicer Slovenija podobno kot proti Hrvaški začela udarno, nato pa popustila in se morala za zmago izdatno potruditi.

Ukrajino dobili s pol moči »Po porazu proti Hrvaški smo pokazali značaj. Situacija, ko bo po morda ne najboljši predstavi že naslednji dan prišel nov tekmec, nas bo čakala tudi na evropskem prvenstvu. Predvsem tekma s Hrvati bo odlična za analizo. Že zdaj vem za določene stvari, ki jih moramo narediti, da bomo lahko premagovali tudi najboljše. Vsekakor sem zadovoljen z energijo, bojem, pristopom in tekmovalnim duhom. A za zmago proti Hrvaški ni dovolj le, da igraš trdno. Moraš biti natančen pri izvajanju akcij, osredotočen na igro in na majhne stvari, ki na koncu naredijo razliko,« je po turnirju v Opatiji razmišljal slovenski selektor Igor Kokoškov. Eden od tistih, ki je na zadnjih dveh tekmah nekoliko dvignil formo, je tudi Klemen Prepelič. 24-letni Bistričan je slabšo predstavo proti Ukrajini pripisal temu, da so se igralci proti Hrvaški čustveno izpraznili, a dodal, da zmaga kaže kakovost slovenske zasedbe. »Ukrajino smo dobili s pol moči. Obračun smo sicer odprli dobro in imeli nato prednost skozi celotno tekmo, a prave energije ni bilo prisotne. Poleg tega znova nismo zadevali odprtih metov, kar proti Hrvaški smo. Toda razloga za skrb ni, saj je do prvenstva še dovolj časa,« je misli strnil novopečeni član francoskega Levalloisa.

Košarkarske iskrice Sobotno tekmo med Hrvaško in Slovenijo si je ob igrišču ogledalo kar nekaj znanih imen. V Opatiji so bili med drugimi košarkarske legende Petar Skansi, Dražen Dalipagić, Toni Kukoč in Stojko Vranković, sosedskega obračuna pa ni izpustil niti hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković. Hrvaški predstavniki medijev so bili po sobotni predstavi povsem navdušeni nad slovenskim čudežnim dečkom Luko Dončićem. Na novinarski konferenci so ga zasuli z vprašanji o dvoboju z Bojanom Bogdanovićem in tem, kako ga je občutil, občudovanje pa so izrazili tudi v neformalnih pogovorih. »Slovenija ima na zunanjih položajih šest, sedem vrhunskih posameznikov, ki so sposobni od daleč zadeti v vsakem trenutku. Dončić in Dragić sta poglavje zase, Prepelič je nepredvidljiv... V vsakem primeru je bila to v tem trenutku za obe moštvi odlična preizkušnja, saj je bila tekma na nož,« je slovensko reprezentanco pokomentiral hrvaški selektor Aco Petrović. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar po poškodbi gležnja na tekmi v Mariboru proti Češki dobro okreva. Bolečin ob hoji več ne čuti, danes pa se je pred tekmo z Ukrajino ogreval kar na stranskem košu ob mizah za novinarje. Sočasno je na parketu svoje atletske sposobnosti razkazoval Anthony Randolph, ki si je žogo metal v zrak, po poskoku pa sonožno zabijal s spodnjega črtkanega polkroga rakete.