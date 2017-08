»Vse je v redu. Angela Merkel je tu.« Tako se glasi sporočilo kanclerkine stranke, nemške krščansko–demokratske unije (CDU) v volilni kampanji pred septembrskimi parlamentarnimi volitvami, ki se je uradno začela minuli konec tedna. Kanclerka se je v soboto najprej ustavila v Dortmundu, nekdaj središču nemške jeklarske industrije, ki je s krizo v tej panogi in v porurskem rudarstvu sicer izgubljal delavski značaj, a ostal dokaj stabilna trdnjava socialdemokratov (SPD), ki mu od vojne naprej niso vladali samo v letih od 1999 do 2004.

Peščica z Merklovo nezadovoljnih nemških volilcev, ki so jo pričakali pred krajem zborovanja, ni delovala kot resna opozicija, je pa bila opozorilo, da so volitve vselej odprte. »Če bi vsi nezadovoljneži prišli na plano, bi zmanjkalo prostora,« je za DW razlagal Hans-Otto Dinse, sicer član CDU, ki pa je skupaj z ženo zatrjeval, da bo šel tokrat njun glas skrajno desni Alternativi za Nemčijo (AfD), in sicer zaradi begunske politike, ki je po njegovem Merklovo oddaljila od njene stranke.

Avtomobili v središču kampanje

Okoli tisoč udeležencev zborovanja iz vrst CDU Merklova ni nagovarjala z migrantskim vprašanjem, ampak se je osredotočila na avtomobilsko industrijo oziroma njeno vodstvo, ki da je omajalo zaupanje v ta sektor. »Samo avtomobilska industrija si lahko to zaupanje povrne, in ko pravim 'avtomobilska industrija', imam v mislih njene direktorje,« je dejala in skušala odvzeti veter iz jader socialdemokratskemu tekmecu Martinu Schulzu. Ta je nemškega izvoznega paradnega konja, ki ga že dve leti pestijo posledice Volkswagnovega ponarejanja emisij dizelskih motorjev, postavil v središče svoje kampanje. Na začetku tega meseca so vlada in avtomobilski proizvajalci dosegli dogovor o pregledu motorjev več kot 5,3 milijona vozil, a imajo nemški politiki o tem deljena mnenja. Winfried Kretschmann, premier iz vrst Zelenih v zvezni deželi Baden-Württemberg, kjer je sedež izdelovalca mercedesov Daimlerja, tako zatrjuje, da je dizel čista tehnologija, ki pomaga k zmanjšanju emisij CO2, medtem ko nekateri drugi ugotavljajo, da je nemška avtomobilska industrija premalo vlagala v okoljsko primernejša vozila.

Merklova je v Dortmundu zavrnila predlog Schulza, da se izdelajo kvote električnih avtomobilov v Evropi. »Mislim, da ideja ni dobro premišljena,« je menila in dodala, da bi to verjetno spet pomenilo neskončna pogajanja in nemoč pri implementaciji dogovorjenega. Kanclerka se je zato zavzela za širšo strategijo pomoči avtomobilski industriji pri prehodu na proizvodnjo električnih avtomobilov. »Kjer proizvajalci ne morejo tega storiti sami, je na vladi, da jim stopi ob stran in pokaže, kaj storiti,« je bil njen odgovor na vse glasnejše kritike, da je premalo storila za zmanjšanje avtomobilskega onesnaževanja, ker je preveč povezana z močnim lobijem avtomobilskih proizvajalcev – ti so dejansko največji donatorji CDU, tudi pred tokratnimi volitvami. Oglasil se je tudi bivši kancler Gerhard Schröder, včasih član nadzornega odbora Volkswagna, in Merklovi očital, da je bila med nedavnimi pogajanji z vodji avtomobilske industrije na dopustu. »Nikomur ne bi rad kvaril počitnic, toda sam bi se osebno vključil, saj je tema preveč pomembna,« je dejal za švicarski časnik Blick.