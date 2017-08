Po precej dolgem obdobju redkih ameriških obiskov na višji ravni bo pojutrišnjem v Slovenijo prispela delegacija šestih senatorjev. Vsi so iz republikanske stranke, med drugim pa so člani odborov za obveščevalno dejavnost (štirje), za oborožene sile (dva) in zelo vplivnega odbora za upravljanje proračunske porabe (trije). Senatorji bodo s predsednikom Borutom Pahorjem in zunanjim ministrom Karlom Erjavcem govorili o dvostranskih vprašanjih in vprašanjih širše regije, med temami bosta varnost in obramba. Obiskali bodo še Črno goro, Hrvaško in Albanijo, torej vse tri članice Nata v balkanski regiji.

Delegacijo bo vodil Roy Blunt iz Misurija, po rangu peti najpomembnejši republikanski senator. V delegaciji bo tudi drugi najvišji republikanec v senatu John Cornyn, ki skrbi, da republikanski senatorji glasujejo po željah stranke. V delegaciji so tudi senatorji Thad Cochran (Misisipi), Susan Collins (Maine), Tom Cotton (Arkansas) in Thom Tillis (Severna Karolina).

Natančnejše teme pogovorov niso znane. Vlada predsednika Donalda Trumpa sicer v zadnjem času zahteva dvig proračunske porabe drugih članic Nata na dva odstotka BDP, znano je tudi, da imajo ZDA velike energetske interese na stari celini in da jim ni po godu energetska odvisnost Evrope od Rusije. Vseh šest senatorjev je nedavno glasovalo za nove sankcije proti Rusiji (proti sta bila le dva od stotih senatorjev).

Pahor je pred tednom dni gostil ameriška kongresnika Devina Nunesa in Franka LoBionda. Nunes je tesni politični zaveznik Donalda Trumpa in predsednik odbora predstavniškega doma za obveščevalne dejavnosti. Njegov član je tudi LoBiondo. ba