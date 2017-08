Začetki organiziranega reševanja v Premogovniku Velenje po dostopnih pisnih virih segajo v leto 1893, ko je 30. januarja in 20. februarja v jami eksplodiral metan in so ponesrečene rudarje na površje iz jame prinesli drugi rudarji. Za uradni začetek delovanja jamske reševalne čete pa velja 20. julij 1907, ko so imeli takratni reševalci ob navzočnosti inšpektorja prvo vajo reševanja v novih prostorih reševalne postaje. Šele takrat so imeli na voljo tudi izolacijska dihalna aparata.

Četa je leta 1926 štela petnajst članov in razpolagala s sedmimi izolacijskimi dihalnimi aparati različnih tipov. Rudarska reševalna služba pa se je ves čas razvijala in izpopolnjevala, tako na področju opreme kot tudi kadrov. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bila proizvodnja premoga na vrhuncu, letno pa so izkopali pet milijonov ton premoga, je bila reševalna služba najštevilčnejša. Leta 1984 je bilo v njej 272 članov, med temi je bilo kar 215 aktivnih reševalcev.

Nenehna skrb za varnost »Ozaveščanje zaposlenih, da lahko za večjo varnost pri delu največ naredimo sami, vzpostavitev vrhunskega varnostnega sistema, izdelan načrt obrambe in reševanja ter številni drugi ukrepi so le del aktivnosti, ki so potrebne za zagotavljanje najvišje možne stopnje varnosti,« pravi mag. Bogdan Makovšek, glavni tehnični vodja Premogovnika Velenje in hkrati vodja rudarske reševalne službe. »Kljub naštetemu pa zaradi specifike dejavnosti, ki se odvija 500 metrov pod površjem zemlje, v jami še vedno lahko pride do neljubih dogodkov in izrednih razmer. In v takšnih razmerah so dobro usposobljeni jamski reševalci ključni in tisti, na katere se lahko vedno zanesemo,« pravi Makovšek.