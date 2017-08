Gorenjci se šalijo, da je najpogostejša radijska novica zgoščen promet na cesti med Kranjem in Šenčurjem proti Brniku. Tisti, ki vsak dan to cesto uporabljajo tudi za priključek na avtocesto ter za odhod na delo ali vrnitev domov, so obsojeni na čakanje v koloni. Poslanec Branko Zorman (SMC) je lani samozavestno zatrdil, da bo z izvirno rešitvijo delno rešena zagata pri najbolj obremenjenem krožišču na Primskovem. Zatrdil je, da so sredstva – 300.000 evrov – zagotovljena in bo razširitev krožišča končana letos jeseni.

Ko smo ga pred dnevi vprašali, kako je z njegovo politično in seveda ljudem všečno obljubo, je bil še prepričan, da bo letos krožišče razširjeno, kot je obljubljal. Toda državna direkcija za infrastrukturo nam ni mogla odgovoriti, kdaj se bodo okoli pet mesecev trajajoča dela začela. So nam pa državni uradniki odgovorili, da bo treba odkupiti še zemljišča, kar velikokrat za sabo potegne tudi zaplete.

Trikrat dražje in kasneje

Da pa se razširitev krožišča za boljšo pretočnost letos ne bo niti začela, nam je nazadnje pojasnil kar predlagatelj rešitve, poslanec Zorman: »Ugotovil sem, da je potrebna recenzija projekta zaradi strokovnih uskladitev. To bo končano čez poletje, potem so na vrsti odkupi zemljišč, izbor izvajalca in mislim, da pred pomladjo 2018 ne bo mogoče začeti del,« je razložil zamudo pri težko pričakovani rešitvi za tisoče voznikov. Presenetil pa je še z naslednjim podatkom. »Jaz sem res trdil, da bo vse stalo 300.000 evrov, zdaj je cena milijon,« je dejal o trikratni podražitvi, ki je po njegovem plod kasnejše gradnje štiripasovnice med Kranjem in Šenčurjem. Slednja naj bi dejansko rešila enega hujših prometnih zamaškov v Sloveniji in naj bi jo po zagotovilih poslanca Zormana začeli graditi v prihodnjih letih. Sam je okolju, od koder prihaja, želel pomagati z rešitvijo v krožišču, kjer bi z dodanimi pasovi za zavijanje v desno sprostili promet. To naj bi po njegovem stalo pet milijonov evrov.

V Šenčurju in Kranju že nekaj let glasno opozarjajo na to prometno zagato, ki je povezana tako s prometom do priključka avtoceste kot rastočo poslovno cono pri Šenčurju in bližnjim letališčem. Obljuba poslanca Branka Zormana o bolj tekočem prometu je bila prenagljena in tudi precej cenejša od zdaj napovedane cene. Ali je denar za toliko dražji projekt tudi zagotovljen, nam ni mogel povedati.