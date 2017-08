Udaren je bil že začetek Praznika terana in pršuta, ko so v petek zvečer na Bunčetovi domačiji v središču Dutovelj izpeljali kulinarični dogodek Terra Carsus – Kulinarika Krasa. Več kot 150 gostom je s svojimi dobrotami postreglo 17 vrhunskih kraških gostinskih ponudnikov, vinarjev in sirarjev. Kot gost se je na njem znašel tudi Oliver Weinfeld iz Londona. »Dopust preživljam na kolesu in potem, ko so me na lokalnem turističnem biroju obvestili o tem dogodku, sem se odločil, da se tu zadržim. Ni mi žal, saj česa podobnega pri nas nimamo, prijetno presenečenje je bil tudi teran, da enkratnih z njim ujemajočih jedi, polnih novih okusov, sploh ne omenjam,« je povedal sijočih oči.

Dobro je bila obiskana tudi včerajšnja vodena degustacija kraških pršutov pršutarne Kras iz Šepulj in teranov iz kleti Vinakras. Skoraj 50 udeležencev iz vse Slovenije in zamejstva se je prepustilo strokovnjaku za kraške suhe mesnine Stanku Renčlju in someljeju Petru Boršiču, ki sta demonstrirala ujemanje različno staranih pršutov in različnih teranov ter kot novost njuno druženje s kraškim šetrajem. »Bilo so tudi poskusi drugih kombinacij, a se vedno znova izkaže, da sta teran in pršut še najboljši par, sta kot mož in žena. Pravi kraški pršut se mora sušiti vsaj 12 mesecev pri temperaturi, ki ne presega 18 stopinj, in pri tem se mu doda le sol, poznamo pa tudi take, ki rabijo tri leta zorenja in imajo na začetku 30 kilogramov teže,« je izpostavil Renčelj.

Na prireditvenem prostoru se je prestavilo deset najbolje ocenjenih vinarjev na ocenjevanju terana PTP v okviru praznika, ki ga je strokovna komisija izpeljala že prejšnji mesec. »Razveseljivo je, da je krog udeležencev vse širši, saj prihajajo že iz celotnega Krasa, ter da jih na razpis ne zvabi le ocenjevanje kot tako, temveč tudi želja po znanju, kako vino narediti še boljše. Letos jih je bilo kar 31. Lanski letnik je bil dokaj dober in bi mu dala skupno oceno prav dobro,« je delo komisije povzela Majda Brdnik. Lento najboljšega terana si je letos nadel Igor Bole iz Avberja. »Moj recept je, da je potrebno resno in do kupcev pošteno delo tako že v vinogradu kot tudi v kleti. Mimo so leta, ko smo iskali bolj količine vina kot kakovost,« je strnil svoje delo z 5500 trtami, ki jim kot novopečeni upokojenec posveča pozornost skoraj vsak dan po več ur.