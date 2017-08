Sergij Stahovski je peti zmagovalec pete izvedbe portoroškega teniškega turnirja, najmočnejše moške izvedbe v Sloveniji z nagradnim skladom 43.000 evrov. Enaintridesetletni Ukrajinec je na slovenski obali dokazal, da gre za izjemno izkušenega teniškega igralca, ki je z odlično igro in predvsem izkušnjami dobil tri dvoboje v treh nizih v treh dneh. V četrtfinalu je bil s 6:1, 3:6, 6:3 boljši od Srba Filipa Krajinovića, v polfinalu s 4:6, 6:4, 7:5 od 18-letnega obetavnega najstnika Grka Stefanosa Tsitsipasa, v finalu pa s 6:7 (4), 7:6 (8), 6:3 od Italijana Mattea Berrettinija, ki je v desetih mesecih na svetovni lestvici napredoval za skoraj 700 mest.

Sergij Stahovski je v teniškem svetu znan predvsem po wimbledonski zmagi nad Rogerjem Federerjem, ki ga je pred leti ustrelila med igralce, za katere je slišal teniški svet, čeprav niso krojili teniškega vrha. Stahovski je pred štirimi leti premagal Švicarja v drugem krogu ter prekinil Federerjev niz 36 zaporednih uvrstitev v četrtfinale na teniških turnirjih največje četverice. Ukrajinec je s turnirskimi nagradami zaslužil več kot štiri milijone evrov, zato si občasno na turnirjih privošči luksuzne hotele. V Portorož je pripeljal ženo, sina, hčer, sestrično in nečakinjo, vsi pa so bili polni hvale na račun organizacije portoroškega turnirja in turističnih storitev. Čeprav je Stahovski v Portorožu zapravil veliko evrov, jih je s turnirsko zmago, ki mu je prinesla dobrih šest evrskih tisočakov, še več zaslužil. Na svetovni lestvici si je Stahovski priboril 80 točk, s katerimi bo s 115. mesta danes napredoval med najboljšo stoterico.

Medtem ko je Stahovski dobil četrti turnir serije challenger, je enaindvajsetletni Rimljan Berrettini igral v svojem tretjem finalu. Stahovski je po finalni zmagi dejal, da so žogice Italijana neverjetno hitre. V mlajših letih je Stahovski veljal za obetavnega igralca, ki je enega svojih največjih uspehov doživel v Zagrebu, kjer je leta 2008 osvojil turnir. Takrat ga je v kvalifikacijah premagal Blaž Kavčič, Stahovski pa je bil po odpovedi Francoza Llodraja srečni poraženec. Na njegovem »jedilniku« so se tedaj znašli Ivo Karlović, Janko Tipsarević, Simon Bolleli in v finalu še Ivan Ljubičić.

Medtem ko so bili slovenski teniški igralci rezultatsko najslabši doslej, saj se nihče izmed njih ni uvrstil v četrtfinale, je bilo v Portorožu vseeno slavnostno. Poslovilni dvoboj Grege Žemlje proti Aljažu Bedenetu, ki sta se mu pridružila še Blaž Kavčič in Kaja Juvan, se je zavlekel v petkovo noč. Gregi Žemlji, pionirju slovenskih teniških uspehov, so se priklonili njegovi najbližji prijatelji in podporniki. V teniškem svetu so vse glasnejše govorice, da bo Grega Žemlja postal kapetan slovenske reprezentance v Davisovem pokalu, kjer naj bi zamenjal Blaža Trupeja.