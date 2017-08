»Vse se nekoč konča. Tako je svoj konec doživel tudi naš stari mostarski betonski most. Že letošnjo jesen naj bi ga porušili in zatem do prihodnje spomladi zgradili moderen in varen objekt. Seveda pa z rušenjem mostu ne bo konec naših tradicionalnih skokov. Pripravljamo jih že 45 let in zakaj jih ne bi naši zanamci nadaljevali naslednjih 45 let,« je po prireditvi razmišljal Rajko Leban, predsednik Turističnega društva Most na Soči.

»Dobili bomo moderen objekt s pločnikom in 17 metrov široko odprtino. Ne bo več takšnega loka, toda pomembno je, da bomo z večjo pretočnostjo zmanjšali poplavno ogroženost. Tako bomo morda lahko uredili kakšen dodaten projekt ob jezeru. Most bo celo nekoliko višji, kot je sedanji. Mobilno skakalnico, ki jo imamo od lani, pa lahko postavimo na kakršen koli most,« je dodal Rajko Leban.

Skakalec Jaka Hvala v vlogi sodnika

Tokrat se je na Mostu na Soči zbralo 12 tekmovalcev iz Slovenije, Srbije, Nemčije in Velike Britanije. Prišli so res pravi mojstri, ki so v lastovki in figurativnih skokih s skakalnice brez strahu poleteli v globino. Pod mostom so bili zato za vsak primer mostarski gasilci in potapljači, kajti nesreča nikoli ne počiva. »Varnost je na prvem mestu in ničesar ne moremo prepustiti naključju. Vse se je dobro izteklo in posredovanje ni bilo potrebno,« je povedal Jernej Vouk, eden od organizatorjev prireditve.

Skok v lastovki je bil običajno domena skakalcev iz Srbije. Tokrat pa je imel svoj dan Kristjan Peljhan iz Idrije in po tesni odločitvi sodnikov, med katerimi je bil tudi smučarski skakalec Jaka Hvala, premagal Kragujevčana Marka Pavlovića in Mladena Cvetkovića. Številni gledalci so letos pogrešali veterana mostarskih skokov, 78-letnega Pina Aubra iz Trsta, ki se je še lani uspešno kosal z mlajšimi skakalci v lastovki. Prav tako ni bilo njegovega vnuka Gabrijela, lanskoletnega zmagovalca.