Žena, ki je bila z njim edina potnica na jadrnici, je povedala, da je do nesreče prišlo v včeraj popoldne. Pokvaril se jima je motor na jadrnici in ko ga je skušal usposobiti, ga je udarilo jadro in vrglo v morje. Žena ga potem ni mogla rešiti iz razburkanega morja, sam pa tudi ni mogel priplavati do jadrnice. Žena mu je potem odvrgla reševalni pas, njo pa je na jadrnici odneslo stran.

Do nesreče je prišlo nedaleč od otoka Vis, a zunaj območja signala mobilne telefonije. Na pomoč je lahko poklicala šele kaki dve uri kasneje, navaja Hina.

Hrvaška obalna straža je nato takoj po prejetem obvestilu o dogodku okoli 16.45 sprožila iskalno akcijo in na območje poslala reševalna plovila, pa tudi helikopter in letalo tipa pilatus.

Zaradi neugodnih razmer na morju in teme so zvečer iskalno akcijo za pogrešanim Nizozemcem prekinili, že ponoči ob 2.30 pa obnovili. Iskanje iz zraka so obnovili ob 6.25. A zaenkrat pogrešanega jadralca še niso našli.