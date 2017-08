Španovićeva je skočila prek sedmih metrov in bi verjetno imela najdaljšo daljavo tekmovanja, vendar se ji je pri doskoku odtrgal del startne številke na hrbtu in je z njim podrsala po pesku ter pustila sled prej, kot so vsi sicer pričakovali; uradno so namerili 6,91 m.

Tako je slavila Američanka Brittney Reese (7,02 m) pred Rusinjo Darjo Klišino (7,00 m) in branilko naslova ter olimpijsko zmagovalko Američanko Tianno Bartoletto (6,97 m), ki je le za centimeter ugnala Španovićevo (6,96 m). Najboljše štiri je tako ločilo le šest centimetrov.

Aktualna evropska prvakinja na prostem in v dvorani je tako ostala brez medalje; bron je Španovićeva osvojila na lanskih OI v Riu de Janeiru ter na prejšnjih dveh SP leta 2013 v Moskvi in leta 2015 v Pekingu.

»Vsi skoki se morajo meriti od najbližje sledi v pesku, ki ga naredi katerikoli del telesa ali kar je pripeto nanj,« pravijo pravila.

»Zaradi papirnate številke slabe kvalitete, ki je pustila sledi v pesku, je naša junakinja ostala brez zlate medalje. Atletska zveza Srbije se je pritožila, vendar je bila pritožba zavrnjena. Verjetno bi se potem pritožila ameriška zveza, pa je bilo lažje, da se kar takoj zavrne naša,« je sporočila Atletska zveza Srbije.

Goran Obradović, trener Ivane Španović, je dejal, da niti merilci daljine na tekmi niso natančno vedeli, kje je sled v pesku. "Takoj po objavi daljine smo videli, da je nekaj narobe in smo se takoj pritožili glavnemu sodniku skoka v daljino. Po tekmi smo odšli v sobo za video analize. Na posnetku se ne vidi, kje natančno je papirnata številka pustila sled, vidna je le majhna sprememba na pesku," je dejal Obradović.

Sledila je pritožba vrhovnim sodnikom SP. "Po dolgem razpravljanju in pregledovanju posnetkov so podprli odločitev glavnega sodnika za skoke ... Tako je sedaj ta odločitev dokončna in nimamo več nobene možnosti za dodatne pritožbe,« je še dodal Obradović.