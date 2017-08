Manchester United, Real Madrid, Bayern München, Barcelona in Juventus naj bi bili resno zaskrbljeni nad zadnjim dogajanjem na nogometni tržnici. Kot poroča španski športni dnevnik Marca, so prepričani, da jim kluba, kot sta Manchester City in Paris Saint-Germain, predstavljata nelojalno konkurenco, saj svoj denar črpata iz virov, ki ne prihajajo le iz nogometa.

Položaj naj bi bil celo tako resen, da nogometni velikani po zaključku prestopnega roka razmišljajo o sestanku, na katerem bi razpravljali o visokih denarnih vsotah namenjenim prestopom. Klubi so še prepričani, da vzvodi Evropske nogometne zveze (Uefa), kot je finančni »fair-play«, niso učinkoviti in da so potrebna nova pravila, s katerimi bi se reguliralo investicije v nogometu.