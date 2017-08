Lanišek je vso konkurenco ugnal za slabih pet točk, potem ko je za 134,5 metra prejel 115,2 točke. Drugi je bil zmagovalec obeh letošnjih tekem, Poljak Dawid Kubacki s 129 metri in 110,9 točke, tretji pa Italijan Sebastian Colloredo s 130 metri in 110,3 točke. Najboljši Slovenec v skupnem seštevku Anže Semenič je bil s 128,5 metra in 99,5 točke deveti.

Žiga Jelar, ki je v ekipi zamenjal Jurija Tepeša, je s 129 metri in 95,6 točke osvojil 17. mesto, na popoldanski tekmi ob 18.30 uri pa bodo nastopili tudi Rok Justin (123,5 m/88,4 točke, 25. mesto), Robert Kranjec (115,5 m/81,5, 36.) in Miran Zupančič (106,5 m/71,0, 44.). Premalo točk je zbral le Rok Tarman s 109,5 metra in 61,7 točke, kar ga je popeljalo na 52. mesto.