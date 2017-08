Kenijska volilna komisija je sedanjega kenijskega predsednika Kenyatto v petek razglasila za zmagovalca torkovih predsedniških volitev. Zanj je glasovalo 54,27 odstotkov volivcev, medtem ko je njegov glavni tekmec Raila Odinga dobil 44,74 odstotkov podpore.

Kenyatta se je po razglasitvi zmage Kenijcem zahvalil za izkazano zaupanje. Obljubil je, da bo nadaljeval z začetim delom in se posvetil služenju narodu in ljudstvu. Svojega tekmeca Odinga in njegove podpornike je pozval k sodelovanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nasilni protesti so se dogajali tudi po spornih volitvah 2007, ki so se takrat izrodili v dva meseca politično motiviranega medetničnega nasilja in policijskega zatiranja, ko je umrlo več kot 1100 ljudi, 600.000 pa jih je moralo zapustiti domove.

Protestniki na ulicah Odinga je ta teden večkrat zatrdil, da so bili rezultati volitev prikrojeni v prid Kenyatte. Njegovi podporniki, ki so se med drugim zbrali v zahodnem mestu Kisumu, so se spraševali, zakaj jim vsiljujejo Kenyatto za predsednika in zakaj jim skušajo preprečiti izražanje lastnega mnenja. Protestniki so se po razglasitvi uradnih rezultatov volitev jezno odpravili na ulice, kjer jih je že pričakala policija. V Kisumu je morala policija posredovati s solzivcem, slišati pa je bilo tudi strele. Podobno je bilo tudi v več drugih kenijskih mestih, med drugim v prestolnici Nairobi. Tu so protestniki uničevali trgovine in lokale lastnikov, ki so domnevni podporniki Kenyatte.