Kot kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste, je na podravski avtocesti med Hajdino in razcepom Draženci zastoj trenutno dolg pet kilometrov. Kolona vozil se vije tudi naprej po glavni cesti do mejnega prehoda Gruškovje. Na tem prehodu osebna vozila za izstop iz države čakajo okoli 45 minut.

Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil trenutno dolga 1,2 kilometra. Zastoj na avstrijski strani proti Sloveniji pa sega šest kilometrov daleč.

Zastoji so tudi na cestah Seča-Sečovlje ter Koper-Šmarje-Dragonja.

Na nekaterih mejnih prehodih so podaljšane čakalne dobe. Na prehodu Dragonja vozniki za vstop v državo čakajo 30 minut, za izstop 45 minut. Na prehodih Podgorje, Sočerga in Sečovlje je čakalna doba za izstop po 30 minut.

Eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna

Darsov prometnoinformacijski center opozarja, da bo zaradi praznika v večjem delu Evrope podaljšani konec tedna eden od prometno najbolj obremenjenih vikendov v letošnji turistični sezoni. Številni bodo podaljšan konec tedna izkoristili za pot na slovensko in hrvaško obalo. Največ prometa v tej smeri so pričakovali za petek in danes, v obratni smeri bo promet predvidoma povečan predvsem danes, v nedeljo in v torek.

Dars pričakuje, da bodo ves čas obremenjeni vsi večji mejni prehodi s Hrvaško, najbolj Gruškovje in mejni prehodi v Istri, zastoje pa je pričakovati tudi pred predorom Karavanke. 18. avgusta se zaključujejo kolektivni dopusti v Italiji, zato bo naraščal tudi promet od Madžarske proti Italiji.