Podatki ne lažejo: promet na ljubljanski obvoznici vsako leto naraste, zato je neizogibno več zastojev. Povprečni letni dnevni promet na zahodni obvoznici na odseku Brdo–Kozarje se je od leta 2007 povečal za 16 odstotkov. V povprečju ga prevozi več kot 74.000 vozil na dan in je daleč najbolj obremenjen odsek na vsem slovenskem avtocestnem omrežju. Je tudi odsek, za katerega je že jasno, da bo dočakal širitev v šestpasovnico, saj je država zanj že sprejela državni lokacijski načrt. Širitev naj bi po Marjanu Kolerju iz Darsa dočakali leta 2019, v letošnjem letu pa naj bi poskrbeli za projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo ter izdelali poročilo o vplivih na okolje in zaprosili za okoljevarstveno soglasje.

V Darsu so pred dnevi s podjetjema PNZ in LUZ podpisali naročilo okoli pol milijona evrov vredne izdelave strokovnih podlag za širitev ljubljanske obvoznice in vpadnih avtocest.