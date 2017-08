Raje red bull kot koroška jajca

Neki koroški tat je očitno vzel na piko jajcemat v Slovenj Gradcu. Vanj je v preteklosti vlomil že večkrat. Zadnjič ga je obiskal minuli teden. Tokrat je bil kriminalčev trud zaman. V napravi namreč ni bilo nič denarja. S tem, da bi odnesel jajca, pa se očitno ni zadovoljil. Namesto živalskih beljakovin so ga bolj mikali ogljikovi hidrati. Zato se je odpeljal v Mislinjo in tam vlomil v aparat s hrano in pijačo. Iz njega odtujil je nekaj energijskih napitkov, čokoladic in nekaj drobiža.

Zadeti strojevodja prevozil znak stop

V sredo dopoldne je 40-letni nemški strojevodja, ki je upravljal 3800 ton težko tovorno vlakovno kompozicijo s 40 vagoni, spregledal signal, ki mu je ukazal ustavitev. Na srečo njegova napaka ni terjala človeških žrtev, pa tudi hujše gmotne škode ni povzročila. Nemški policisti so nemudoma sprožili preiskavo in s pomočjo prič ugotovili razlog strojevodjeve malomarnosti. Preden je sedel v lokomotivo, je namreč na peronu sproščeno pokadil džojnt. Zadeti strojevodja je nemudoma ostal brez delovne licence, v kratkem pa ga čaka še obisk sodišča, kjer se bo moral med drugim zagovarjati zaradi povzročitve splošne nevarnosti v vlakovnem prometu.

Skrivnostna dvojna smrt za obloženo mizo

Na krožnikih so bili še ostanki hrane, kozarca sta bila polna rdečega vina. Za pogrnjeno mizo na letni terasi hiše v francoski vasici Authon-du-Perche je sedel mrtvi 69-letni Lucien P., na tleh ob mizi pa je ležalo truplo 38-letnega Oliverja B. Prizor je deloval kot v kakšnem dobrem Tarantinovem filmu. Videti je bilo, kot da sta umrla nenadoma, sledi kaznivih dejanj pa tudi ni bilo. Francoska javnost je zato več dni ugibala, zakaj sta umrla prijatelja, ki sta se redno srečevala pri večerji. Sta se morebiti zastrupila s pokvarjeno konzervo fižola? Sta skupaj storila samomor? Nič od tega, je razkrila avtopsija. Umrla sta iz povsem različnih razlogov. Usodnega dne sta se Francoza močno napila, nato se je 69-letniku v sapniku zataknil kos slabo prežvečene govedine. Medtem ko se je prijatelj za mizo (za)dušil, pa je drugi, ki je imel diagnosticirano prirojeno srčno napako, od šoka doživel smrtonosen srčni infarkt.

Tolminec, tat turističnih majic

V ponedeljek zjutraj, ob 5.17, so v kampu na Tolminskem zalotili dolgoprstega nepridiprava. Patrulja Policijske uprave Nova Gorice je ugotovila, da je 51-letni moški zgodaj zjutraj vstopil v kamp in tamkajšnjim gostom hotel ukrasti več majic, ki so se sušile pred šotori. Zaradi tatvine se bo moral zagovarjati na sodišču. Zaboga, naj drugič vlomi raje v kakšno trgovino, da bo dobil vsaj novo in ne robe iz druge roke.

Dobila kremo, izgubila zlatnino

Drzna tatvina je v ponedeljek zaposlovala velenjske policiste. Neznana storilka je okoli 11.30 pozvonila na domu oškodovanke. Razložila ji je, da prodaja kozmetiko. Očitno je bila tujka zelo prepričljiva, oškodovanka se je namreč odločila kupiti neko ponujeno kremo. Potujočo trgovko je nič hudega sluteča povabila v svoje stanovanje. Ko je šla v drugo sobo po denar, je neznanka ekspresno pobrskala po predalih in našla škatlo, v kateri je bilo več zlatega nakita, v vrednosti približno 500 evrov. Oškodovanka je tatvino zaznala šele čez nekaj ur in jo prijavila policiji. »Neznancev nikakor ni dobro vabiti v stanovanje, še posebej pa jih ne kaže puščati brez nadzora, saj nepridipravi zelo hitro izkoristijo priložnost in izvršijo tatvino,« opozarja policija.

Nevarno obiranje dalmatinskega sadja

V dalmatinski vasici Raštević, nedaleč od Benkovca, je 67-letni krajan odšel v svoj sadovnjak. Brezbrižno nedeljsko nabiranje sadja pa je nenadoma prekinila ostra bolečina v glavi in nogi. Ko je poklical na pomoč reševalce, se je razkrilo, da so ga bržkone zadele šibre iz lovske puške. Kdo je bil tisti lovec, ki je ustrelil pobiralca sadja, policiji še ni uspelo odkriti, je poročal radio Dalmacija.