Medtem ko je njegova diplomacija poskušala nekoliko ohladiti ozračje v sporu s Severno Korejo, je ameriški predsednik Donald Trump poskrbel, da je temperatura le še narasla. Sporočil je, da je ameriško orožje namerjeno in napolnjeno, »če bo Severna Koreja ravnala nespametno. Upajmo, da bo Kim Jong Un našel drugačno pot«. Nato je na twitterju objavil fotografijo ameriških nadzvočnih strateških bombnikov rockwell B1-B lancer na Guamu ter dodal, da so »pripravljeni opraviti nalogo, če bi jim to naročili«. Pjongjang je na drugi strani zapisal, da si ZDA na vsak način želijo preizkusiti jedrsko orožje na Korejskem polotoku, ljudem pa poslal nasvete, kako ravnati ob eksploziji jedrske bombe.

Stopnjevanje besedne vojne povzroča zaskrbljenost po svetu. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov upa, da bo zmagal razum; državi je pozval, naj sprejmeta kitajsko-rusko pobudo, po kateri bi Severna Koreja razglasila moratorij na raketne poskuse, ZDA in Južna Koreja pa ne bi izvedli skupnih vojaških vaj. Trump je to posredno zavrnil, rekoč, da bodo vaje čez devet dni izpeljali po načrtih. Te vaje vsako leto povzročajo reakcije Pjongjanga. Nemška kanclerka Angela Merkel pravi, da vojaške rešitve problema ni, in priporoča večjo vlogo varnostnega sveta OZN ter tesnejše sodelovanje ZDA in Kitajske, ki je še najbližja režimu v Pjongjangu. Peking je v svojih glasilih sicer zapisal, da bo Kitajska v primeru severnokorejske izstrelitve raket proti ZDA ostala nevtralna, kar je razumeti kot opozorilo Pjongjangu, naj ne računa na njeno pomoč, če bi šle stvari tako daleč.

Zadnje zaostrovanje se je začelo z več raketnimi poskusi Severne Koreje. Med drugim je uspešno izstrelila raketo dolgega dosega. OZN je zato proti njej sprejel sankcije, Severna Koreja pa se je odzvala ostro in napovedala, da bo kmalu objavila načet izstrelitve raket v bližino otoka Guam v Pacifiku, ki je odvisno ameriško ozemlje z oporiščem ameriške vojske. ba, agencije