Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je v triurnem govoru pred 545 člani nedavno izvoljene ustavodajne skupščine sporočil, da je pripravljen na pogovore z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Svojemu zunanjemu ministru Jorgeju Arreazi je naročil, naj poskrbi za telefonski pogovor s Trumpom ali za srečanje z njim ob robu zasedanja generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku 20. septembra. »Če ga tako zelo zanima Venezuela, sem tu,« je dejal Maduro v ustavodajni skupščini, ki ga je potrdila kot »ustavnega predsednika bolivarske republike Venezuele«.

Bela hiša je Madura nedavno označila za diktatorja. Zaradi po njeni oceni nedemokratično izvoljene ustavodajne skupščine, ki naj bi izpodrinila demokratično izvoljeni parlament, so Združene države uvedle nove sankcije proti Venezueli. Zamrznile so tudi Madurovo premoženje v ZDA. Maduro pa je v ustavodajni skupščini dejal, da hoče imeti normalne odnose z ZDA. Obenem je posvaril Trumpa, da bo Venezuela odgovorila z orožjem na vsak morebitni napad. »Venezuela se nikoli ne bo predala. To mora ameriški imperij vedeti,« je vzkliknil.

Tožilki oblast streže po življenju Nekdanja glavna državna tožilka Luisa Ortega pa je v pogovoru za agencijo Reuters povedala, da ji sedanji venezuelski režim streže po življenju. 59-letna pravnica se je zaradi svojega zagovarjanja pravne države marca sprla z Madurom in je v zadnjih mesecih kot disidentska chavistka postala ena najbolj uglednih nasprotnic vse bolj avtokratskega režima. Tako je še prejšnji teden kot državna tožilka poskušala preprečiti zasedanje Madurove ustavodajne skupščine, ta pa jo je nato takoj na prvem zasedanju odstavila z obrazložitvijo, da ni dovolj odločno nastopila proti agresivnim protestnikom na večmesečnih demonstracijah. Od odstavitve naprej se Ortegova skriva. »Ne vem, kakšne namene in načrte imajo z menoj. Najbrž mi nočejo odvzeti le prostosti, ampak tudi življenje,« je dejala o vladi. Trdi tudi, da ji poskušajo stalno slediti, ostaja pa v stiku s tožilci in drugimi ustanovami v Venezueli in drugih državah.