Prva tekma petega kroga v slovenski nogometni ligi je bila tipičen obračun dveh ekip iz spodnjega dela lestvice, torej na nizki kakovostni ravni in z malo ritma. Oboji so sicer pokazali zvrhano mero borbenosti, a naredili tudi obilo napak pri podajah, da maloštevilni gledalci niso imeli veliko razlogov, da bi z aplavzom nagradili lepe akcije. Edini igralec z dodano vrednostjo, ki je lahko naredil potezo več, je bil ofenzivni vezist Rudi Vancaš Požeg, a so mu morali zaradi udarcev v gleženj in glavo že v prvem polčasu dvakrat dati zdravniško pomoč.

V odsotnosti vodje napada Luke Majcna, ki ni imel pravice nastopa zaradi izključitve proti Olimpiji, so Kranjčani med odmorom objokovali zapravljeni priložnosti Mateja Poplatnika, ki je bil v lanski sezoni z naskokom najboljši strelec druge lige. Ob pri priložnosti je bil njegov poskus nekaj vmes med strelom in podajo, ob drugi je povsem sam izgubil dvoboj ena na ena z vratarjem Celja Rozmanom. Celjani so stavili na strele od daleč, vendar so končali v kranjskem bloku ali pa je bil na mestu vratar Džafić.

Če gostiteljem ni uspelo doseči gola iz igre, so ga iz prekinitve v 66. minuti. Po podaji Dangubića iz prostega strela je zadel centralni branilec Džinić, potem ko so ga gostje pustili povsem samega sredi kazenskega prostora. Ko je vse kazalo na zmago Celjanov, so Kranjčani izvedli bliskovito akcijo po levi strani, ki jo je z golom iz obrata dokončal izkušeni Robnik. Triglav je tako le še utrdil sloves moštva specialista za remije. Kranjčani so dosegli že četrti remi v letošnji sezoni. Premagal jih je le Maribor.